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Никлас Бендтнер
Никлас Бендтнер
Завершил карьеру
16 января 1988 (38), Копенгаген
#32 | Нападающий
193 см | 84 кг
Дания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
На Бендтнера напали с ножом в Нью-Йорке
2024.11.26 00:12
Экс-нападающий «Арсенала» Бендтнер объявил о завершении карьеры в 33 года
2021.06.03 16:53
1
Бендтнер: «Не попав на чемпионат мира-2018, я сидел на унитазе и рыдал»
2020.10.10 23:15
2
Бендтнер: «Я проиграл в покер около 6 миллионов»
2020.05.18 00:03
6
Бендтнер: «Хочу стать тренером. У меня все для этого есть»
2020.04.12 19:36
Бендтнер – о конфликте с Анри в «Арсенале»: «Я говорил, что ему нужно заткнуться»
2019.11.01 17:58
2
Фото
Бендтнер перешел из «Русенборга» в «Копенгаген»
2019.09.03 01:58
4
Фото
Бендтнеру вместо тюрьмы назначили домашний арест. Он надел электронный браслет
2019.01.04 21:40
5
Суд отклонил апелляцию Бендтнера. Он проведет 50 суток в тюрьме
2018.11.22 00:40
6
Бендтнер приговорен к 50 суткам тюрьмы. Он напал на таксиста
2018.11.02 19:03
3
Девушка Бендтнера: «Никлас не нападал на таксиста. Он защищал себя и меня»
2018.09.11 12:55
6
Бендтнер сломал челюсть таксисту. Футболиста арестовали
2018.09.09 17:59
7
Бендтнер – вне заявки сборной Дании на ЧМ-2018
2018.06.03 21:20
13
Бендтнер из-за травмы паха может пропустить ЧМ-2018
2018.05.28 10:55
1
Бендтнер близок к переходу в «Бордо»
2018.01.30 07:05
1
Бендтнер: «Ирландия не сможет играть дома только от обороны»
2017.11.13 07:04
4
Бендтнер: «Должны были выиграть у «Зенита» со счетом 1:0»
2017.11.03 08:52
15
Видео
Гол Кокорина спас «Зенит» от поражения в матче с «Русенборгом»
2017.11.03 01:01
18
Лига Европы. «Зенит» вырвал ничью у «Русенборга» в концовке встречи
2017.11.03 00:57
26
Манчини: «Русенборг» – сильная команда. Бендтнер – очень хороший футболист»
2017.11.02 00:08
2
Бендтнер признал поражение «Русенборга» в Санкт-Петербурге
2017.10.19 23:19
4
Кокорин: «В матче с «Русенборгом» не будет противостояния Кокорина и Бендтнера»
2017.10.18 13:59
3
Видео
Судья ошибочно зафиксировал офсайд у Бендтнера, который забил в ворота Румынии после паса Эриксена на 30 метров
2017.10.08 20:21
5
Видео
Экс-нападающий «Арсенала» Бендтнер забил гол ударом внешней стороной стопы в матче чемпионата Норвегии
2017.05.01 20:32
5
Бендтнер стал игроком «Русенборга»
2017.03.07 06:21
3
Венгер: «Был удивлен приходом Бендтнера в «Ноттингем». Это не его уровень»
2016.09.20 01:55
1
Бендтнер: «Отпраздную, если забью «Арсеналу», но сходить с ума не буду»
2016.09.19 20:46
3
Фото
Бендтнер: «Я в «Ноттингеме» не из-за любви к быстрым деньгам. Вперед, «ловкие деревья»!»
2016.09.07 22:01
3
Владелец «Ноттингем Форест» сообщил о подписании контракта с Бендтнером
2016.09.07 15:59
1
Бендтнер может подписать контракт с «Ноттингем Форест»
2016.09.06 17:51
3
1
2
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