Бендтнер: «Не попав на чемпионат мира-2018, я сидел на унитазе и рыдал»

Бывший нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер рассказал об эмоциях, когда узнал о непопадании на чемпионат мира-2018. Игрок плакал.

«Я сидел на унитазе и рыдал. У меня тогда был роскошный образ жизни. Я хочу вернуться в прошлое и ударить себя молотком по голове. Объяснить себе, какой шанс я упускаю», – сказал датчанин The Guardian.