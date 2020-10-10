Бендтнер: «Не попав на чемпионат мира-2018, я сидел на унитазе и рыдал»

Бывший нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер рассказал об эмоциях, когда узнал о непопадании на чемпионат мира-2018. Игрок плакал.
«Я сидел на унитазе и рыдал. У меня тогда был роскошный образ жизни. Я хочу вернуться в прошлое и ударить себя молотком по голове. Объяснить себе, какой шанс я упускаю», – сказал датчанин The Guardian.
- Сейчас Бендтнер играет за любительский датский клуб.
- С 2006 по 2018 год форвард провел 81 матч за сборную, забил 30 голов.
- Бендтнер брал Серию А с «Ювентусом».
Источник: The Guardian