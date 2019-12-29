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    Бендтнер: «Не попав на чемпионат мира-2018, я сидел на унитазе и рыдал»

    Бывший нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер рассказал об эмоциях, когда узнал о непопадании на чемпионат мира-2018. Игрок плакал.

    «Я сидел на унитазе и рыдал. У меня тогда был роскошный образ жизни. Я хочу вернуться в прошлое и ударить себя молотком по голове. Объяснить себе, какой шанс я упускаю», – сказал датчанин The Guardian.

    • Сейчас Бендтнер играет за любительский датский клуб.
    • С 2006 по 2018 год форвард провел 81 матч за сборную, забил 30 голов.
    • Бендтнер брал Серию А с «Ювентусом».

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    Источник: The Guardian

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    10.10.2020 23:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1229

      DMитрий 47 минут назад

      «Я сидел на унитазе и рыдал. У меня тогда был роскошный образ жизни. Я бухал, курил и нюхал. Мочил таксистов наконец. Я хочу вернуться в прошлое и ударить себя молотком по голове и..." Вот мля меня опять накрыло....

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