Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию

Защитник «Люнгбю» Леон Классен рассказал, почему летом покинул «Спартак».

«Я осознавал, что мне необходимо играть. Ещe в прошлом году искали варианты для моей аренды. Понимал, что нужно делать следующий шаг. За два с половиной года я играл очень мало. Как человек и как футболист я стал в «Спартаке» лучше. Развивался. Но нужно было двигаться вперeд.

Клуб мою позицию принял, и мы согласовали расторжение контракта», – сказал Леон.