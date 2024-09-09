Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию

Защитник «Люнгбю» Леон Классен рассказал, почему летом покинул «Спартак».
«Я осознавал, что мне необходимо играть. Ещe в прошлом году искали варианты для моей аренды. Понимал, что нужно делать следующий шаг. За два с половиной года я играл очень мало. Как человек и как футболист я стал в «Спартаке» лучше. Развивался. Но нужно было двигаться вперeд.
Клуб мою позицию принял, и мы согласовали расторжение контракта», – сказал Леон.
- Классен переехал в Данию свободным агентом.
- Игрок стоит 500 тысяч евро.
- За 2,5 года в «Спартаке» Классен провел 32 матча, забил 2 гола, сделал ассист.