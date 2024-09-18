Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»

    Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»

    Полузащитник «Силькеборга» Рамазан Оразов рассказал об адаптации в новом клубе.

    – В Казахстане все дети воспитываются на четырех основных ценностях: образование, уважение к старшим, смирение и доброта. Я вырос в семье из четырех братьев и сестер в городе Алматы. Мое детство было полно счастья и любви. Все свободное время я проводил во дворе, играя в футбол. И уже тогда я мечтал стать профессиональным футболистом.

    О переходе в «Силькеборг»:

    – Когда «Силькеборг» проявил интерес ко мне через агента, я отправился смотреть видео с матчей клуба. Я сразу увидел, что это очень гармоничная и организованная команда, которая показывает фантастический атакующий футбол с упором на быстрое движение мяча. После перехода сюда, уже на первой тренировке я прочувствовал невероятный темп и то, насколько быстро приходится принимать решения.

    В чемпионате Дании выступает большое количество талантливых игроков, а у каждой команды есть свой уникальный стиль. Команды Суперлиги хорошо подготовлены как физически, так и тактически. Также чемпионат выделяется большими скоростями в игре и в принимаемых решениях. В целом уровень футбола в Дании очень высокий.

    Об адаптации в Дании:

    – До того, как мы переехали сюда, я знал, что Дания – это страна с красивой природой и высоким уровнем жизни. Мне радостно окунуться в местную культуру и повседневную жизнь.

    Силькеборг – очень уютный и спокойный город с очень открытыми и дружелюбными людьми. Этот факт очень помогает нам освоиться и упрощает адаптацию.

    Датский – очень интересный язык. Он довольно сложный в изучении, особенно в произношении некоторых слов. Но я уже знаю некоторые основные слова и стараюсь использовать их. Однако, если я хочу узнать что-то подробнее, то прошу ребят из команды помочь мне.

    Также очень приятно, что все в команде понимают и говорят по-английски, поэтому проблем с пониманием друг друга у нас нет.

    О карьере за границей:

    – Я очень горжусь тем, что представляю свою родную страну. И хочу показать моим молодым соотечественникам, что это возможно. Я сделал все, что мог, чтобы приехать за границу и играть. И я думаю, что в будущем казахстанских игроков во всем футбольном мире будет больше.

    Надеюсь, меня запомнят как игрока, который выкладывался на полную. И хотелось бы, чтобы меня запомнили как хорошего человека. Надеюсь, что я навсегда стану частью футбольной семьи «Силькеборга и найду место в сердцах болельщиков.

    Новости по теме
    Бабаян прокомментировал выход «Астаны» в финал Кубка лиги
    Черчесов ответил, как поступил бы с Дзюбой на месте Карпина 3
    Черчесов одним предложением описал свою работу в сборной России
    Источник: сайт «Силькеборга»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2024 15:06
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+