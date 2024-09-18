Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»

Полузащитник «Силькеборга» Рамазан Оразов рассказал об адаптации в новом клубе.

– В Казахстане все дети воспитываются на четырех основных ценностях: образование, уважение к старшим, смирение и доброта. Я вырос в семье из четырех братьев и сестер в городе Алматы. Мое детство было полно счастья и любви. Все свободное время я проводил во дворе, играя в футбол. И уже тогда я мечтал стать профессиональным футболистом.

О переходе в «Силькеборг»:

– Когда «Силькеборг» проявил интерес ко мне через агента, я отправился смотреть видео с матчей клуба. Я сразу увидел, что это очень гармоничная и организованная команда, которая показывает фантастический атакующий футбол с упором на быстрое движение мяча. После перехода сюда, уже на первой тренировке я прочувствовал невероятный темп и то, насколько быстро приходится принимать решения.

В чемпионате Дании выступает большое количество талантливых игроков, а у каждой команды есть свой уникальный стиль. Команды Суперлиги хорошо подготовлены как физически, так и тактически. Также чемпионат выделяется большими скоростями в игре и в принимаемых решениях. В целом уровень футбола в Дании очень высокий.

Об адаптации в Дании:

– До того, как мы переехали сюда, я знал, что Дания – это страна с красивой природой и высоким уровнем жизни. Мне радостно окунуться в местную культуру и повседневную жизнь.

Силькеборг – очень уютный и спокойный город с очень открытыми и дружелюбными людьми. Этот факт очень помогает нам освоиться и упрощает адаптацию.

Датский – очень интересный язык. Он довольно сложный в изучении, особенно в произношении некоторых слов. Но я уже знаю некоторые основные слова и стараюсь использовать их. Однако, если я хочу узнать что-то подробнее, то прошу ребят из команды помочь мне.

Также очень приятно, что все в команде понимают и говорят по-английски, поэтому проблем с пониманием друг друга у нас нет.

О карьере за границей:

– Я очень горжусь тем, что представляю свою родную страну. И хочу показать моим молодым соотечественникам, что это возможно. Я сделал все, что мог, чтобы приехать за границу и играть. И я думаю, что в будущем казахстанских игроков во всем футбольном мире будет больше.

Надеюсь, меня запомнят как игрока, который выкладывался на полную. И хотелось бы, чтобы меня запомнили как хорошего человека. Надеюсь, что я навсегда стану частью футбольной семьи «Силькеборга и найду место в сердцах болельщиков.