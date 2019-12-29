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    Бендтнер: «Хочу стать тренером. У меня все для этого есть»

    Форвард «Копенгагена» Никлас Бендтнер рассказал о желании стать тренером.

    «Одна из вещей, которые я хочу сделать, – это быть тренером. Я действительно хочу пройти тренерские курсы, потому что у меня все для этого есть. Я думаю, что в какой-то момент, до того как мне исполнится 40 или 45 лет, я возьму на себя ответственность и возглавлю свой первый клуб», – сказал датчанин.

    • Бендтнер выступает за «Копенгаген» с сентября 2019 года. Футболист известен по выступлениям за «Вольфсбург», «Арсенал» и «Ювентус», с которым выигрывал Серию А.
    • Нападающий запомнился скандальными выходками, в частности, нападением на таксиста в сентябре 2018 года.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1118

      FENIX-SL 2 часа назад

      как и планировал - стал лучшим в мире футболистом
      теперь пора и тренером!
      ЛОРД!

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