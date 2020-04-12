Бендтнер: «Хочу стать тренером. У меня все для этого есть»

Форвард «Копенгагена» Никлас Бендтнер рассказал о желании стать тренером.
«Одна из вещей, которые я хочу сделать, – это быть тренером. Я действительно хочу пройти тренерские курсы, потому что у меня все для этого есть. Я думаю, что в какой-то момент, до того как мне исполнится 40 или 45 лет, я возьму на себя ответственность и возглавлю свой первый клуб», – сказал датчанин.
- Бендтнер выступает за «Копенгаген» с сентября 2019 года. Футболист известен по выступлениям за «Вольфсбург», «Арсенал» и «Ювентус», с которым выигрывал Серию А.
- Нападающий запомнился скандальными выходками, в частности, нападением на таксиста в сентябре 2018 года.
Источник: Daily Mail