Бендтнер – вне заявки сборной Дании на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Дании огласил итоговую заявку национальной команды на чемпионат мира-2018.

В список игроков не попал нападающий Никлас Бендтнер.

Вратари: Фредерик Реннов («Брондбю»), Йонас Лессль («Хаддерсфилд»), Каспер Шмейхель («Лестер»);

Защитники: Андреас Кристенсен («Челси»), Хенрик Дальсгор («Брентфорд»), Янник Вестергор («Боруссия Менхенгладбах»), Йенс Ларсен («Удинезе»), Йонас Кнудсен («Ипсвич Таун»), Матиас Йоргенсен («Хаддерсфилд»), Симон Кьер («Севилья», Испания);

Полузащитники: Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»), Лассе Шене («Аякс»), Лукас Лерагер («Бордо»), Микаэль Крон-Дели («Депортиво»), Томас Дилэйни («Вердер»), Вилльям Квист («Копенгаген»);

Нападающие: Андреас Корнелиус («Аталанта»), Каспер Дольберг («Аякс»), Мартин Брэйтуэйт («Бордо»), Николай Йоргенсен («Фейеноорд»), Пионе Систо («Сельта»), Виктор Фишер («Копенгаген»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»).

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Дании сыграет с Австралией, Францией и Перу.