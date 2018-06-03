Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бендтнер – вне заявки сборной Дании на ЧМ-2018

    Тренерский штаб сборной Дании огласил итоговую заявку национальной команды на чемпионат мира-2018.

    В список игроков не попал нападающий Никлас Бендтнер.

    Вратари: Фредерик Реннов («Брондбю»), Йонас Лессль («Хаддерсфилд»), Каспер Шмейхель («Лестер»);

    Защитники: Андреас Кристенсен («Челси»), Хенрик Дальсгор («Брентфорд»), Янник Вестергор («Боруссия Менхенгладбах»), Йенс Ларсен («Удинезе»), Йонас Кнудсен («Ипсвич Таун»), Матиас Йоргенсен («Хаддерсфилд»), Симон Кьер («Севилья», Испания);

    Полузащитники: Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»), Лассе Шене («Аякс»), Лукас Лерагер («Бордо»), Микаэль Крон-Дели («Депортиво»), Томас Дилэйни («Вердер»), Вилльям Квист («Копенгаген»);

    Нападающие: Андреас Корнелиус («Аталанта»), Каспер Дольберг («Аякс»), Мартин Брэйтуэйт («Бордо»), Николай Йоргенсен («Фейеноорд»), Пионе Систо («Сельта»), Виктор Фишер («Копенгаген»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»).

    На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Дании сыграет с Австралией, Францией и Перу.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2018 21:20
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 19:25

      Датчане могут преподнести сюрприз. Команда интересная.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 4 июня 2018, 10:23

      Жаль: он провел отличный сезон в Русенборге и вроде как взялся за ум. Все надеялись и радовались, но вот чертова травма(((
      Состав сильный, группу проходить обязаны, а там как карты лягут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 4 июня 2018, 04:47

      А где Аггер?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Tsigan 4 июня 2018, 10:15

      Завершил карьеру 2 года назад.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      ELDA 4 июня 2018, 00:02

      Какойто беспредел вообще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 3 июня 2018, 23:16

      ну... Бендтнер не Игнашевич, в конце концов... можно и без него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 3 июня 2018, 22:06

      Даже крохотная Дания лучше нашей сверхдержавы. Обидно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > bset 4 июня 2018, 10:17

      По футбольным меркам это сильная и именитая сборная.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 3 июня 2018, 21:33

      Классная команда собралась!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 3 июня 2018, 21:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Брэйтуэйта мог и не брать весь сезон провел на лавке, сначала в Чемпионшипе, а потом по праздникам попадал в старт или на 15-20 минут во Франции

      -34
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Shogun 4 июня 2018, 10:18

      Нападающих мало, так что от безысходности скорее.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11