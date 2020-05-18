Бендтнер: «Я проиграл в покер около 6 миллионов»

Форвард «Копенгагена» Никлас Бендтнер рассказал о крупных суммах, проигранных им в карточных играх.

«Я играю в покер против профессионалов с 19 лет. Сложно определить конкретную сумму. Это кажется нереальным, но я, должно быть, потерял где-то около 6 миллионов фунтов. Не то чтобы у меня были сложности с азартными играми или покером, это было просто для меня и весельем, и проблемой.

В прошлом я часто решался играть на большие суммы. Однажды ночью в Лондоне все вышло из-под контроля. Это могло закончиться плохо, но для меня все кончилось довольно хорошо. С того вечера я перестал делать крупные ставки в покере. С тех пор я решил играть на меньшие суммы. Сейчас я играю в основном из-за самой игры. Если мы сейчас играем с друзьями, то начинаем со 100 датских крон», – сказал футболист.