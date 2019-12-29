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    Бендтнер: «Я проиграл в покер около 6 миллионов»

    Форвард «Копенгагена» Никлас Бендтнер рассказал о крупных суммах, проигранных им в карточных играх.

    «Я играю в покер против профессионалов с 19 лет. Сложно определить конкретную сумму. Это кажется нереальным, но я, должно быть, потерял где-то около 6 миллионов фунтов. Не то чтобы у меня были сложности с азартными играми или покером, это было просто для меня и весельем, и проблемой.

    В прошлом я часто решался играть на большие суммы. Однажды ночью в Лондоне все вышло из-под контроля. Это могло закончиться плохо, но для меня все кончилось довольно хорошо. С того вечера я перестал делать крупные ставки в покере. С тех пор я решил играть на меньшие суммы. Сейчас я играю в основном из-за самой игры. Если мы сейчас играем с друзьями, то начинаем со 100 датских крон», – сказал футболист.

    • Датчанин выступает за «Копенгаген» с сентября 2019 года. Он известен по выступлениям за «Вольфсбург», «Арсенал» и «Ювентус», с которым выигрывал Серию А.
    • Бендтнер запомнился скандальными выходками, в частности, нападением на таксиста в сентябре 2018 года.

    Источник: HLN

    Бельгийская ежедневная газета на нидерландском языке, одно из самых тиражиуемых периодических изданий в Бельгии.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16714

      DOCTOR PENALTY 4 секунды назад

      А скупать шампанское в Монако не пробовал, такое же "прибыльное дело".

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