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Бендтнер: «Я проиграл в покер около 6 миллионов»

18 мая 2020, 00:03
6

Форвард «Копенгагена» Никлас Бендтнер рассказал о крупных суммах, проигранных им в карточных играх.

«Я играю в покер против профессионалов с 19 лет. Сложно определить конкретную сумму. Это кажется нереальным, но я, должно быть, потерял где-то около 6 миллионов фунтов. Не то чтобы у меня были сложности с азартными играми или покером, это было просто для меня и весельем, и проблемой.

В прошлом я часто решался играть на большие суммы. Однажды ночью в Лондоне все вышло из-под контроля. Это могло закончиться плохо, но для меня все кончилось довольно хорошо. С того вечера я перестал делать крупные ставки в покере. С тех пор я решил играть на меньшие суммы. Сейчас я играю в основном из-за самой игры. Если мы сейчас играем с друзьями, то начинаем со 100 датских крон», – сказал футболист.

  • Датчанин выступает за «Копенгаген» с сентября 2019 года. Он известен по выступлениям за «Вольфсбург», «Арсенал» и «Ювентус», с которым выигрывал Серию А.
  • Бендтнер запомнился скандальными выходками, в частности, нападением на таксиста в сентябре 2018 года.

Источник: HLN

Бельгийская ежедневная газета на нидерландском языке, одно из самых тиражиуемых периодических изданий в Бельгии.

Дания. Суперлига Копенгаген Бендтнер Никлас
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1589752642
А скупать шампанское в Монако не пробовал? Такое же "прибыльное дело".
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alex1951
1589774892
Дурить,тоже надо уметь..... Футболисту - футболистово, Товарищу Блефу - покерово)))
Ответить
evgevg13
1589776337
и чем хвалится?
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Danish Dynamite
1589780116
Каким бы Лорд ни был - а уровень свой держал, и сборной Дании за 10 лет принёс пользы много. Да и не только. А если б не дурил - мог бы стать топовым.
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zigbert
1589827233
Никто его за руку к столу не тащил.
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