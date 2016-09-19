Бендтнер: «Отпраздную, если забью «Арсеналу», но сходить с ума не буду»

Нападающий «Ноттингема» Никлас Бендтнер накануне матча 1/16 финала Кубка английской лиги против «Арсенала» заявил, что готов отпраздновать гол в ворота бывшей команды.

«Игра против «Арсенала» будет трудной, но мы очень уверены в себе. Если я забью, то отпраздную гол, но сходить с ума не буду. Я люблю и уважаю «Арсенал» как клуб.

Я жду отличного матча на переполненном стадионе. Уверен, атмосфера будет отличной», – сказал Бендтнер.

Матч «Ноттиннгем» – «Арсенал» состоится во вторник, 20 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.