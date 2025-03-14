В «Ливерпуле» прояснили сроки восстановления Трента

Стало известно, сколько может пропустить правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.

Сроки его восстановления прояснил главный тренер команды Арне Слот.

«Трент сейчас недоступен, он не сыграет в финале [Кубка английской лиги с «Ньюкаслом»].

У него будет дополнительное обследование, чтобы уточнить сроки восстановления.

Мы ожидаем, что он вернется к концу сезона», – сказал Слот.