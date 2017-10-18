Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кокорин: «В матче с «Русенборгом» не будет противостояния Кокорина и Бендтнера»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в преддверии матча с «Русенборгом» в Лиге Европы дал оценку будущему сопернику. Футболист выразил надежду, что клуб продолжит побеждать в турнире.

    «Бендтнер – хороший футболист, играл в сильных английских клубах. Что касается дуэли, первый раз слышу об этом о вас. Но противостояние будет между «Зенитом» и «Русенборгом», а не Кокориным и Бендтнером. Ждем матч и надеемся, что добьемся третьей победы подряд в Лиге Европы.

    Разберем соперника сегодня вечером, тренер расскажет о плюсах-минусах. Завтра можно что-то будет натренировать на разминке. В целом, готовимся как к обычной игре, – сказал Кокорин.

    Матч «Зенит» – «Русенборг» пройдет завтра и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2017 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol 18 октября 2017, 19:29

      Бендтнер - древний старикашка уже. Какое противостояние?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      Silver 76 > paracetamol 18 октября 2017, 21:31

      Ну не старикашка 29лет . Просто сам Русенборг нынче не силён.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol > Silver 76 18 октября 2017, 21:43

      Старикашка в том смысле, что на окрайках футбольной Европы обитает, в доме престарелых, так сказать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11