Кокорин: «В матче с «Русенборгом» не будет противостояния Кокорина и Бендтнера»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в преддверии матча с «Русенборгом» в Лиге Европы дал оценку будущему сопернику. Футболист выразил надежду, что клуб продолжит побеждать в турнире.

«Бендтнер – хороший футболист, играл в сильных английских клубах. Что касается дуэли, первый раз слышу об этом о вас. Но противостояние будет между «Зенитом» и «Русенборгом», а не Кокориным и Бендтнером. Ждем матч и надеемся, что добьемся третьей победы подряд в Лиге Европы.

Разберем соперника сегодня вечером, тренер расскажет о плюсах-минусах. Завтра можно что-то будет натренировать на разминке. В целом, готовимся как к обычной игре, – сказал Кокорин.

Матч «Зенит» – «Русенборг» пройдет завтра и начнется в 20:00 по московскому времени.