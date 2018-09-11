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  • Девушка Бендтнера: «Никлас не нападал на таксиста. Он защищал себя и меня»

Девушка Бендтнера: «Никлас не нападал на таксиста. Он защищал себя и меня»

11 сентября 2018, 12:55
6

Девушка нападающего «Русенборга» Никласа Бендтнера Филин Рупсторфф прокомментировала информацию о нападении футболиста на таксиста.

Ранее СМИ сообщили, что датчанин сломал челюсть водителю такси в Копенгагене.

«На само деле я не планировала, но мне нужно объяснить некоторые вещи, произошедшие в ночь на воскресенье. В газетах пишут, что Никлас напал на таксиста, но все произошло не совсем так. В два часа ночи Никлас хотел спать, а я хотела остаться в клубе еще ненадолго, поэтому мы все еще обсуждали это, когда садились в такси.

Поездка должна была быть очень короткой, но водитель дважды ехал не в том направлении, в котором мы просили. В итоге, таксометр показал стоимость более 50 крон, что вызвало у нас крайне недовольство. По этой причине мы отказались ехать с ним дальше. Он чуть не сошел с ума: повернулся к нам и стал кричать, обзывая нас нытиками и суками.

Он вышвырнул нас из автомобиля и бросил в меня бутылкой. Он не попал, но бутылка пролетела совсем рядом. Затем он подошел к нам, и мой муж ударил его один раз. И, к сожалению, ударил явно сильно. Конечно, этого не должно было случиться. Но Никлас ни на кого не нападал. Его преследовали, и он защищался сам и защищал меня.

Разве вы не поступили бы также ради своей подруги? Они могут говорить и писать, что угодно, но защищать того, кого вы любите, когда чувствуете угрозу, это нормально. Это была самооборона», – написала Рупсторфф в инстаграме.

Источник: Instagram
Норвегия. Элитсериен Русенборг Бендтнер Никлас
Комментарии (6)
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fabio_c
1536660826
таксист это не профессия, это диагноз =)
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zigbert
1536670312
Разоблачение гнусного таксиста.
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Chesn0k
1536676958
по-любому хотели в падик забежать, чтоб не платить за таксу, нытики и суки)
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Cules2013
1536679256
Даже, если таксист такой ушлый, что решил с вас больше обычного срубить (вполне типично для представителей этой профессии), то разве стоило всё доводить до драки за 50 крон, или сколько там это было. Господи, миллионер пожлобился за пару евро.
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olic29ivica
1536684696
Полюбому спровоцировала пацана своего муженька на подвиги дура
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kliker
1541280334
Оказывается бомбардир - прибежище таксистов.
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