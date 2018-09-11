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    Девушка Бендтнера: «Никлас не нападал на таксиста. Он защищал себя и меня»

    Девушка нападающего «Русенборга» Никласа Бендтнера Филин Рупсторфф прокомментировала информацию о нападении футболиста на таксиста.

    Ранее СМИ сообщили, что датчанин сломал челюсть водителю такси в Копенгагене.

    «На само деле я не планировала, но мне нужно объяснить некоторые вещи, произошедшие в ночь на воскресенье. В газетах пишут, что Никлас напал на таксиста, но все произошло не совсем так. В два часа ночи Никлас хотел спать, а я хотела остаться в клубе еще ненадолго, поэтому мы все еще обсуждали это, когда садились в такси.

    Поездка должна была быть очень короткой, но водитель дважды ехал не в том направлении, в котором мы просили. В итоге, таксометр показал стоимость более 50 крон, что вызвало у нас крайне недовольство. По этой причине мы отказались ехать с ним дальше. Он чуть не сошел с ума: повернулся к нам и стал кричать, обзывая нас нытиками и суками.

    Он вышвырнул нас из автомобиля и бросил в меня бутылкой. Он не попал, но бутылка пролетела совсем рядом. Затем он подошел к нам, и мой муж ударил его один раз. И, к сожалению, ударил явно сильно. Конечно, этого не должно было случиться. Но Никлас ни на кого не нападал. Его преследовали, и он защищался сам и защищал меня.

    Разве вы не поступили бы также ради своей подруги? Они могут говорить и писать, что угодно, но защищать того, кого вы любите, когда чувствуете угрозу, это нормально. Это была самооборона», – написала Рупсторфф в инстаграме.

    Источник: Instagram

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    11.09.2018 12:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +882

      kliker 4 ноября 2018, 00:25

      Оказывается бомбардир - прибежище таксистов.

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 11 сентября 2018, 19:51

      Полюбому спровоцировала пацана своего муженька на подвиги дура

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 сентября 2018, 18:20

      Даже, если таксист такой ушлый, что решил с вас больше обычного срубить (вполне типично для представителей этой профессии), то разве стоило всё доводить до драки за 50 крон, или сколько там это было. Господи, миллионер пожлобился за пару евро.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 11 сентября 2018, 17:42

      по-любому хотели в падик забежать, чтоб не платить за таксу, нытики и суки)

      -1
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 15:51

      Разоблачение гнусного таксиста.

      1
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 11 сентября 2018, 13:13

      таксист это не профессия, это диагноз =)

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