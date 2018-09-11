Девушка Бендтнера: «Никлас не нападал на таксиста. Он защищал себя и меня»

Девушка нападающего «Русенборга» Никласа Бендтнера Филин Рупсторфф прокомментировала информацию о нападении футболиста на таксиста.

Ранее СМИ сообщили, что датчанин сломал челюсть водителю такси в Копенгагене.

«На само деле я не планировала, но мне нужно объяснить некоторые вещи, произошедшие в ночь на воскресенье. В газетах пишут, что Никлас напал на таксиста, но все произошло не совсем так. В два часа ночи Никлас хотел спать, а я хотела остаться в клубе еще ненадолго, поэтому мы все еще обсуждали это, когда садились в такси.

Поездка должна была быть очень короткой, но водитель дважды ехал не в том направлении, в котором мы просили. В итоге, таксометр показал стоимость более 50 крон, что вызвало у нас крайне недовольство. По этой причине мы отказались ехать с ним дальше. Он чуть не сошел с ума: повернулся к нам и стал кричать, обзывая нас нытиками и суками.

Он вышвырнул нас из автомобиля и бросил в меня бутылкой. Он не попал, но бутылка пролетела совсем рядом. Затем он подошел к нам, и мой муж ударил его один раз. И, к сожалению, ударил явно сильно. Конечно, этого не должно было случиться. Но Никлас ни на кого не нападал. Его преследовали, и он защищался сам и защищал меня.

Разве вы не поступили бы также ради своей подруги? Они могут говорить и писать, что угодно, но защищать того, кого вы любите, когда чувствуете угрозу, это нормально. Это была самооборона», – написала Рупсторфф в инстаграме.