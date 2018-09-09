Бендтнер сломал челюсть таксисту. Футболиста арестовали

По информации Ekstra Bladet, нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер был арестован сегодня за насилие по отношению к таксисту.
Футболист сломал водителю челюсть. Об этом сообщил менеджер по коммуникациям компании DanTaxi Расмус Крочин.
«Это имя [Никлас Бендтнер], о котором сообщил водитель», – сказал он.
По словам Крочина, компания предоставила всю информацию полиции, которая проведет расследование.
В правоохранительных органах информацию об аресте форварда не подтвердили. При этом начальник полиции города Карстен Реенберг заявил, что около трех часов ночи он получил сообщение о насилии в отношении водителя такси в центре Копенгагена.
Источник: Бомбардир.ру