Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бендтнер сломал челюсть таксисту. Футболиста арестовали

    По информации Ekstra Bladet, нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер был арестован сегодня за ​​насилие по отношению к таксисту.

    Футболист сломал водителю челюсть. Об этом сообщил менеджер по коммуникациям компании DanTaxi Расмус Крочин.

    «Это имя [Никлас Бендтнер], о котором сообщил водитель», – сказал он.

    По словам Крочина, компания предоставила всю информацию полиции, которая проведет расследование.

    В правоохранительных органах информацию об аресте форварда не подтвердили. При этом начальник полиции города Карстен Реенберг заявил, что около трех часов ночи он получил сообщение о насилии в отношении водителя такси в центре Копенгагена.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2018 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 9 сентября 2018, 20:14

      Должно быть расследование и если Бендтнер виновен ,наказать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori > Fetax 10 сентября 2018, 03:19

      ЧУвак, извени)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      VADIM 1985 9 сентября 2018, 19:54

      претендент на бой за звание чемпиона ,скоро на ТВ Усик-Бендтнер

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 9 сентября 2018, 19:17

      Лорд разбушевался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 9 сентября 2018, 18:52

      а был неплохим игроком и вот куда скатился

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 9 сентября 2018, 18:34

      Бутсой видать в челюсть...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 9 сентября 2018, 18:19

      Ппц лорд катится все ниже и ниже

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11