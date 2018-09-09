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Бендтнер сломал челюсть таксисту. Футболиста арестовали

9 сентября 2018, 17:59
7

По информации Ekstra Bladet, нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер был арестован сегодня за ​​насилие по отношению к таксисту.

Футболист сломал водителю челюсть. Об этом сообщил менеджер по коммуникациям компании DanTaxi Расмус Крочин.

«Это имя [Никлас Бендтнер], о котором сообщил водитель», – сказал он.

По словам Крочина, компания предоставила всю информацию полиции, которая проведет расследование.

В правоохранительных органах информацию об аресте форварда не подтвердили. При этом начальник полиции города Карстен Реенберг заявил, что около трех часов ночи он получил сообщение о насилии в отношении водителя такси в центре Копенгагена.

Источник: Бомбардир.ру
Норвегия. Элитсериен Русенборг Бендтнер Никлас
Комментарии (7)
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Tajik-za Zenit
1536506368
Ппц лорд катится все ниже и ниже
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KOLBIS
1536507255
Бутсой видать в челюсть...
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серега кашин
1536508361
а был неплохим игроком и вот куда скатился
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Hala Madrid
1536509868
Лорд разбушевался
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VADIM 1985
1536512055
претендент на бой за звание чемпиона ,скоро на ТВ Усик-Бендтнер
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zigbert
1536513260
Должно быть расследование и если Бендтнер виновен ,наказать.
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