Бендтнер сломал челюсть таксисту. Футболиста арестовали

По информации Ekstra Bladet, нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер был арестован сегодня за ​​насилие по отношению к таксисту.

Футболист сломал водителю челюсть. Об этом сообщил менеджер по коммуникациям компании DanTaxi Расмус Крочин.

«Это имя [Никлас Бендтнер], о котором сообщил водитель», – сказал он.

По словам Крочина, компания предоставила всю информацию полиции, которая проведет расследование.

В правоохранительных органах информацию об аресте форварда не подтвердили. При этом начальник полиции города Карстен Реенберг заявил, что около трех часов ночи он получил сообщение о насилии в отношении водителя такси в центре Копенгагена.