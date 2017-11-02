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  • Манчини: «Русенборг» – сильная команда. Бендтнер – очень хороший футболист»

Манчини: «Русенборг» – сильная команда. Бендтнер – очень хороший футболист»

2 ноября 2017, 00:08
2

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Русенборга».

Итальянский специалист выделил в составе соперника нападающего Никласа Бендтнера.

– «Русенборгу» фактически нечего терять. Есть ли плюсы в таком состоянии соперника?

– В этом турнире все игра сложные. Надо к каждой игре подходить с максимальной концентрацией и отдаваться полностью. Завтрашний матч не будет исключением. «Русенборг» – сильная команда, и я бы не сказал, что они потеряли все шансы на выход в плей-офф. Завтра будет интересно.

– Что вы помните о Бендтнере с тех пор, когда вы тренировали в премьер-лиге и встречались с его командой?

– Это очень хороший игрок. Я всегда высоко его ценил как нападающего. Мы несколько раз с ним встречались в рамках Премьер-лиги, было нелегко. Бендтнер – очень хороший футболист. Несмотря на то, что сейчас он играет в Норвегии, а не в английской Премьер-лиге, он остался большим профессионалом и завтра будет представлять опасность для нас.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Зенит Русенборг Бендтнер Никлас Манчини Роберто
Комментарии (2)
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Garrincha58
1509572862
кукушка хвалит петуха
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sevsor
1509658259
Это что, отмазка заранее? Тем более уже проигрывают.
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