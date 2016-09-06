Бендтнер может подписать контракт с «Ноттингем Форест»

Экс-форвард «Вольфсбурга» Никлас Бендтнер может продолжить карьеру в Чемпионшипе. Сегодня 28-летний игрок прилетел на Туманный Альбион для переговоров с «Ноттингем Форест».

В апреле нынешнего года «волки» разорвали контракт с датчанином, и в данный момент он является свободным агентом.

Бендтнер знаком с чемпионатом Англии не понаслышке: в его послужном списке значатся «Арсенал», «Сандерленд» и «Бирмингем». В минувшем розыгрыше Бундеслиги нападающий принял участие в 13 поединках, отметившись двумя забитыми мячами.