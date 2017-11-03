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  • Лига Европы. «Зенит» вырвал ничью у «Русенборга» в концовке встречи

Лига Европы. «Зенит» вырвал ничью у «Русенборга» в концовке встречи

3 ноября 2017, 00:57
26

В поединке 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» на выезде разошелся миром с «Русенборгом» – 1:1. На гол нападающего хозяев Никласа Бендтнера в начале второго тайма сине-бело-голубые ответили забитым мячом Александра Кокорина в самой концовке встречи.

В параллельном матче «Реал Сосьедад» уверенно выиграл у «Вардара» со счетом 3:0.

Лига Европы. Группа L. 4-й тур

Русенборг (Норвегия) – Зенит (Россия) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бендтнер, 54 (с пенальти); 1:1 – Кокорин, 90+4.

Реал Сосьедад (Испания) – Вардар (Македония) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хуанми, 31; 2:0 – де ла Белья, 69; 3:0 – Хон, 81.

Календарь Лиги Европы

Турнирная таблица Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Русенборг Реал Сосьедад Вардар Бендтнер Никлас Кокорин Александр
Комментарии (26)
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Tajik-za Zenit
1509659927
Смольников.. Тихий ужас... Ни подключений, ни скорости... Пасы все назад или ближнему.. Рука лицо
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Борз-95
1509660017
«Зенит» вырвал очко у «Русенборга»,но и свое тоже отдал)
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insider_retro
1509660054
С выстраданной ничьёй!! Кокорин молодца, реализовал редчайший момент!! А вообще, нашим командам нужен календарь с 2 матчами в месяц, что бы парни не перенапрягались…
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GoldPlayFIFARus9
1509660075
Никакой идеи впереди,одни навесы с фланга да забросы.А Мевля вообще не уровень Зенита,это игрок как раз для Ростова в 5 защей,где он бы бетонировал оборону стоя весь матч в обороне сзади,для динамичной игры он вообще никакой. Так же не понятно зачем это дерево Ерохина выпускать,он же вообще мёртвый. Когда он на поле,то Зенит уже играет не в 11 человек,а в 10.5
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VVM1964
1509660148
НУ ЛАДНО ХОТЬ ТАК - ОТСКОЧИЛИ . ДА , СЕГОДНЯ НЕ НАШ ДЕНЬ , А Я ВЧЕРА ЕЩЕ НА СПАРТАК "БАЛЛОНЫ КАТИЛ " ( И НЕ Я ОДИН ) - А ВЕДЬ ЭТО КАКИЕ ТО ШЕРИФ И РУСЕНБОРГ , А БЬЮТСЯ КАК ТИГРЫ . P.S. комментатор достал упиваться собственным произношением имени судьи - видимо вчера целый день упражнялся .
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Tajik-za Zenit
1509660192
Что происходит с командой? Команды вообще нету, Зачем Шатов ? Зачем Стольников? Игра от них только пас назад больше они не знают что делать. Если так дальше будут играть, Не какого чемпионства им Не видать. Блин я с командой всегда, Но че за х. . . . Я не понимаю. Ерохин костолом медлительный да ещё и не техничный Ужасная игра. И вообще не понимаю Зачем выпускать В лиге Европы Ерохина Смольникова и т.д. которые явно Сдают другим игрокам и они в основе. Я в А....хуе Смоля ну мля ооооочень долго принимает решение Когда все уже перекрыли ?Удак Позор А не не игра
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Garrincha58
1509660992
все тут пишут про Смольникова и Ерохина,а ведь их еще и в сборную берут как можно таких дураломов приглашать в сборную, ну а Мевля это ужас! я говорил еще Нету вспомним добрым словом игры нет, команды тоже нет
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polt
1509661090
Блевотная игра в исполнении Зенита, продвижения к воротам соперника практически никакого. соплежуйство перед штрафной с отходом к своим воротам. Кокорин сдал и вся игра Зенита полный понос.
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Snerg
1509661100
сегодня локо и зенит наплевали в душу своим болельщикам...
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Зенит-1
1509662446
Согласен с комментами, что Ерохин слабоват для Зенита. Да игра Смолы тоже удивила, обычно я всегда его игрой довольный. Но сегодня много было пасов назад. Не хватает его стремительных проходов по флангу, и навеса в штрафную.
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