Лига Европы. «Зенит» вырвал ничью у «Русенборга» в концовке встречи

В поединке 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» на выезде разошелся миром с «Русенборгом» – 1:1. На гол нападающего хозяев Никласа Бендтнера в начале второго тайма сине-бело-голубые ответили забитым мячом Александра Кокорина в самой концовке встречи.

В параллельном матче «Реал Сосьедад» уверенно выиграл у «Вардара» со счетом 3:0.

Лига Европы. Группа L. 4-й тур

Русенборг (Норвегия) – Зенит (Россия) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бендтнер, 54 (с пенальти); 1:1 – Кокорин, 90+4.

Реал Сосьедад (Испания) – Вардар (Македония) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хуанми, 31; 2:0 – де ла Белья, 69; 3:0 – Хон, 81.

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