Суд отклонил апелляцию Бендтнера. Он проведет 50 суток в тюрьме

Государственный прокурор Копенгагена отклонил апелляцию Никласа Бендтнера о заключении его под стражу на 50 дней. Об этом сообщило издание ESPN.

Напомним, 30-летний датчанин обвиняется в насилии. В сентябре он сломал челюсть таксисту в центре столицы Дании. Несмотря на показания девушки футболиста о его невиновности, 2-го ноября суд приговорил игрока к 50-ти дням лишения свободы.

Бендтнер пополнил состав норвежского клуба в марте 2017 года, перейдя из «Ноттингем Форест». Прежде футболист выступал за «Вольфсбург», «Арсенал», «Ювентус», «Сандерленд» и «Бирмингем».

В 2018 году Бендтнер забил 11 голов и отдал шесть результативных передач в 36-ти матчах всех клубных турниров.