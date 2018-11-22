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    Суд отклонил апелляцию Бендтнера. Он проведет 50 суток в тюрьме

    Государственный прокурор Копенгагена отклонил апелляцию Никласа Бендтнера о заключении его под стражу на 50 дней. Об этом сообщило издание ESPN.

    Напомним, 30-летний датчанин обвиняется в насилии. В сентябре он сломал челюсть таксисту в центре столицы Дании. Несмотря на показания девушки футболиста о его невиновности, 2-го ноября суд приговорил игрока к 50-ти дням лишения свободы.

    Бендтнер пополнил состав норвежского клуба в марте 2017 года, перейдя из «Ноттингем Форест». Прежде футболист выступал за «Вольфсбург», «Арсенал», «Ювентус», «Сандерленд» и «Бирмингем».

    В 2018 году Бендтнер забил 11 голов и отдал шесть результативных передач в 36-ти матчах всех клубных турниров.

    Источник: ESPN

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    22.11.2018 00:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +117

      Dadrail 22 ноября 2018, 17:47

      Ничего себе, сломал челюсть и всего 50 дней....

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Харут > Dadrail 22 ноября 2018, 17:50

      А сколько нужно было бы дать?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Azraeil 22 ноября 2018, 17:41

      Больше ломать не будет....

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      Israfel 22 ноября 2018, 17:34

      Вот так, сломал и получил

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      Mekail 22 ноября 2018, 17:02

      А что было бы удивительно, если бы девушка дала показания против.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +135

      Djebrael 22 ноября 2018, 16:56

      Не хрен руки распускать....

      7
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