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    Экс-нападающий «Арсенала» Бендтнер забил гол ударом внешней стороной стопы в матче чемпионата Норвегии

    В матче 6-го тура чемпионата Норвегии лидер турнирной таблицы «Русенборг» на выезде обыграл вторую команду чемпионата «Сарпсборг-08» со счетом 2:1.

    На 9-й минуте счет открыл форвард гостевой команды Никлас Бендтнер. Получив мяч на левом углу штрафной площади, датчанин поразил ворота соперника ударом внешней стороной стопы в дальний угол.

    29-летний Бендтнер перешел в норвежский клуб в марте из «Ноттингем Форест». С момента перехода нападающий забил три гола в шести играх. Прежде футболист выступал за «Вольфсбург», «Ювентус» и «Арсенал».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2017 20:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 2 мая 2017, 07:31

      Нормалёк, Лорд жив!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 2 мая 2017, 03:17

      А где вы ещё, засранцы этакие, узнаете о данном великом событии и подобных ему, как не здесь?!?!?
      ;)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 1 мая 2017, 21:07

      Обычный гол

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      L.A. 1 мая 2017, 20:50

      Новость дня бля, все таблоиды в шоке

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +544

      avera 1 мая 2017, 20:44

      Внешняя сторона стопы называется шведой - распространенный удар.

      2
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