Экс-нападающий «Арсенала» Бендтнер забил гол ударом внешней стороной стопы в матче чемпионата Норвегии

В матче 6-го тура чемпионата Норвегии лидер турнирной таблицы «Русенборг» на выезде обыграл вторую команду чемпионата «Сарпсборг-08» со счетом 2:1.

На 9-й минуте счет открыл форвард гостевой команды Никлас Бендтнер. Получив мяч на левом углу штрафной площади, датчанин поразил ворота соперника ударом внешней стороной стопы в дальний угол.

29-летний Бендтнер перешел в норвежский клуб в марте из «Ноттингем Форест». С момента перехода нападающий забил три гола в шести играх. Прежде футболист выступал за «Вольфсбург», «Ювентус» и «Арсенал».