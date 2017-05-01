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  • Экс-нападающий «Арсенала» Бендтнер забил гол ударом внешней стороной стопы в матче чемпионата Норвегии

Экс-нападающий «Арсенала» Бендтнер забил гол ударом внешней стороной стопы в матче чемпионата Норвегии

1 мая 2017, 20:32
5

В матче 6-го тура чемпионата Норвегии лидер турнирной таблицы «Русенборг» на выезде обыграл вторую команду чемпионата «Сарпсборг-08» со счетом 2:1.

На 9-й минуте счет открыл форвард гостевой команды Никлас Бендтнер. Получив мяч на левом углу штрафной площади, датчанин поразил ворота соперника ударом внешней стороной стопы в дальний угол.

29-летний Бендтнер перешел в норвежский клуб в марте из «Ноттингем Форест». С момента перехода нападающий забил три гола в шести играх. Прежде футболист выступал за «Вольфсбург», «Ювентус» и «Арсенал».

Источник: Бомбардир.ру
Норвегия. Элитсериен Русенборг Бендтнер Никлас
Комментарии (5)
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avera
1493660640
Внешняя сторона стопы называется шведой - распространенный удар.
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L.A.
1493661019
Новость дня бля, все таблоиды в шоке
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Munez89
1493662057
Обычный гол
Ответить
Wagarti
1493684257
А где вы ещё, засранцы этакие, узнаете о данном великом событии и подобных ему, как не здесь?!?!? ;)
Ответить
Danish Dynamite
1493699480
Нормалёк, Лорд жив!
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