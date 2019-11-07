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Никлас Бендтнер
Статистика
Никлас Бендтнер - статистика
Завершил карьеру
16 января 1988 (38), Копенгаген
#32 | Нападающий
193 см | 84 кг
Дания
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Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
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Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
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Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Копенгаген
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 тур
Копенгаген
1 : 1
07.11.2019
Динамо К
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Динамо К
1 : 1
24.10.2019
Копенгаген
89' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Мальме
1 : 1
03.10.2019
Копенгаген
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Копенгаген
1 : 0
19.09.2019
Лугано
Был в запасе
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