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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Копенгаген
Динамо К - Копенгаген: обзор матча 24 октября 2019
Динамо К
24.10.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Копенгаген
53'
А. Шабанов
2'
П. Сотириу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Копенгаген
89'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
М. Сантос
87'
Замена
Г. Варела
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
75'
Замена
Н. Томсен
️️️️
В. Фишер
Желтая карточка
А. Беседин
68'
59'
Желтая карточка
К. Бартолец
Желтая карточка
Т. Кедзиора
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Шабанов
Пас отдал
В. Цыганков
53'
51'
Желтая карточка
Й. Стаге
Желтая карточка
Б. Вербич
46'
Желтая карточка
С. Сидорчук
22'
2'
ГОЛ! 0:1!
П. Сотириу
Пас отдал
Й. Стаге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Зека
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Динамо К
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Николай Томсен
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
2-3-3-1
1
Бущан
16
Миколенко
94
Кедзиора
31
Шабанов
19
Шепелев
8
Сидорчук
14
де Пена
7
Вербич
11
Цыганков
41
Беседин
4-2-4
1
Юнссон
2
Бартолец
4
Папаяннопулос
25
Нельссон
16
Овьедо
6
Зека
6
Стаге
79
Сотириу
27
Сантос
8
Фалк-Йенсен
7
Фишер
8
Фалк-Йенсен
2
Варела
2
Варела
8
Фалк-Йенсен
7
Фишер
6
Томсен
6
Томсен
7
Фишер
27
Сантос
32
Бендтнер
32
Бендтнер
27
Сантос
Остались в запасе
Динамо К
Копенгаген
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
16
Пеп Бьель
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Стен Грютебуст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Остались в запасе
16
Пеп Бьель
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Стен Грютебуст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Динамо К - Копенгаген
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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