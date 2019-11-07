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Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Динамо К
Копенгаген - Динамо К: обзор матча 07 ноября 2019
Копенгаген
07.11.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа B, 4 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
4'
Й. Стаге
70'
Б. Вербич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Динамо К
83'
Желтая карточка
А. Шабанов
Желтая карточка
В. Нельссон
83'
Желтая карточка
М. Сантос
83'
Замена
Н. Томсен
️️️️
В. Фишер
82'
70'
ГОЛ! 1:1!
Б. Вербич
Пас отдал
В. Цыганков
Замена
К. Бартолец
️️️️
П. Бенгтссон
69'
Желтая карточка
Зека
64'
Замена
М. Дарами
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
55'
ГОЛ! 1:0!
Й. Стаге
Пас отдал
П. Бенгтссон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Николай Томсен
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Динамо К
14
Карлос де Пена
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
9
Фран Соль
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
4-2-4
1
Юнссон
19
Бенгтссон
4
Папаяннопулос
25
Нельссон
2
Варела
6
Стаге
6
Зека
8
Фалк-Йенсен
27
Сантос
79
Сотириу
7
Фишер
3-3-2-1
1
Бущан
94
Кедзиора
20
Караваев
16
Миколенко
19
Шепелев
8
Сидорчук
31
Шабанов
11
Цыганков
7
Вербич
41
Беседин
8
Фалк-Йенсен
9
Дарами
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
19
Бенгтссон
2
Бартолец
2
Бартолец
19
Бенгтссон
7
Фишер
6
Томсен
6
Томсен
7
Фишер
Остались в запасе
Копенгаген
Динамо К
16
Пеп Бьель
АП
1
Стен Грютебуст
ВР
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
14
Карлос де Пена
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
9
Фран Соль
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Остались в запасе
16
Пеп Бьель
АП
1
Стен Грютебуст
ВР
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
14
Карлос де Пена
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
9
Фран Соль
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Статистика матча Копенгаген - Динамо К
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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