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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Копенгаген
Мальме - Копенгаген: обзор матча 03 октября 2019
Мальме
03.10.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Копенгаген
55'
М. Розенберг
45+5'
Л. Нильсен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Копенгаген
87'
Желтая карточка
Й. Стаге
86'
Замена
М. Дарами
️️️️
М. Сантос
85'
Замена
К. Бартолец
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
Замена
Г. Молинс
️️️️
М. Антонссон
78'
76'
Желтая карточка
А. Бьелланд
70'
Замена
К. Хольс
️️️️
В. Фишер
Желтая карточка
Ф. Бачиру
64'
Желтая карточка
М. Розенберг
58'
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
А. Кристиансен
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Розенберг
Пас отдал
Ж. Инге Бергет
55'
Желтая карточка
Л. Нильсен
49'
Замена
Э. Ларссон
️️️️
С. Рикс
46'
45'
+5
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Нильсен
31'
Желтая карточка
Зека
28'
Желтая карточка
М. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
19
Фуад Бачиру
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Мальме
1
Душан Мелихарек
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
Копенгаген
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
16
Пеп Бьель
АП
19
Карло Хольс
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
3-4-3
27
Далин
4
Сафари
20
Бенгтссон
4
Нильсен
19
Бачиру
5
Рикс
6
Левицки
10
Кристиансен
14
Бергет
23
Антонссон
9
Розенберг
4-2-4
1
Юнссон
2
Варела
25
Нельссон
6
Бьелланд
19
Бенгтссон
6
Стаге
6
Зека
8
Фалк-Йенсен
7
Фишер
27
Сантос
79
Сотириу
5
Рикс
64
Ларссон
64
Ларссон
5
Рикс
10
Кристиансен
9
Траустасон
9
Траустасон
10
Кристиансен
23
Антонссон
10
Молинс
10
Молинс
23
Антонссон
27
Сантос
9
Дарами
9
Дарами
27
Сантос
8
Фалк-Йенсен
2
Бартолец
2
Бартолец
8
Фалк-Йенсен
7
Фишер
19
Хольс
19
Хольс
7
Фишер
Остались в запасе
Мальме
Копенгаген
2
Феликс Беймо
ПЗ
1
Душан Мелихарек
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
16
Пеп Бьель
АП
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
2
Феликс Беймо
ПЗ
1
Душан Мелихарек
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
Остались в запасе
16
Пеп Бьель
АП
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Мальме - Копенгаген
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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