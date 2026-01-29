Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

«Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Вчера, 20:25
Генк
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
1 : 1
Перерыв
Мальме
45' Д. Хейманс (П)
4' Т. Али
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Генк
26
Тобиас Лаваль
ВР
3
Муджаид Садик
ЦЗ
77
Закария Эль Уахди
ПЗ
6
Матте Сметс
ОП
19
Yaimar Medina
ЦП
8
Брайан Хейнен
(К) ЦП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
7
Ярне Стекерс
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Мальме
33
Мелькер Элльборг
ВР
2
Johan Karlsson
ЦЗ
19
Колин Реслер
ЦЗ
44
Malte Palsson
ЦЗ
48
Theodor Lundbergh
ЦП
40
Кенан Бушуладжич
ЦП
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
10
Андерс Кристиансен
(К) ЦП
8
Арнор Сигурдссон
АП
22
Таха Али
ЛВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
71
Brent Stevens
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ОП
56
August De Wannemacker
ЦП
20
Константинос Карецас
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
14
Йира Сор
ПВ
99
Jusef Erabi
ЦФ
23
Aaron Bibout
ЦФ
29
Robin Mirisola
ЦФ
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
51
Vicente Hidalgo
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
15
S. Soumah
ЦП
46
Antonio Palac
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
38
Хуго Болин
ПВ
20
Эрик Ботхейм
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
2-1-3-3-1
26
Лаваль
3
Садик
77
Эль Уахди
6
Сметс
19
8
Хейнен
21
38
Хейманс
7
Стекерс
10
Ито
9
О
3-4-2-1
33
Элльборг
2
19
Реслер
44
40
Бушуладжич
23
Йонсен
10
Кристиансен
48
8
Сигурдссон
22
Али
32
Гудьонсен
Остались в запасе
Генк
Мальме
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
71
Brent Stevens
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ОП
56
August De Wannemacker
ЦП
20
Константинос Карецас
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
14
Йира Сор
ПВ
99
Jusef Erabi
ЦФ
23
Aaron Bibout
ЦФ
29
Robin Mirisola
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
27
Йохан Далин
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
51
Vicente Hidalgo
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
15
S. Soumah
ЦП
46
Antonio Palac
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
38
Хуго Болин
ПВ
20
Эрик Ботхейм
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
71
Brent Stevens
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ОП
56
August De Wannemacker
ЦП
20
Константинос Карецас
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
14
Йира Сор
ПВ
99
Jusef Erabi
ЦФ
23
Aaron Bibout
ЦФ
29
Robin Mirisola
ЦФ
Остались в запасе
27
Йохан Далин
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
51
Vicente Hidalgo
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
15
S. Soumah
ЦП
46
Antonio Palac
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
38
Хуго Болин
ПВ
20
Эрик Ботхейм
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Анес Мравац
Генк
Под вопросом
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
Мальме
Точно не сыграют
Бузанелло
ЛЗ
Рикардо Фридрих
ВР
Отто Розенгрен
ЦП
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
Андрей Джурич
ЦЗ
Понтус Янссон
ЦЗ
Jovan Milosavljević
ЦП
Статистика матча Генк - Мальме
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
1
Нарушения
6
7
Офсайды
1
0
Количество передач
275
179
Сейвы
1
4
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.07
0.35
xGP (предотвращенные голы)
0.02
0.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Генк» против «Мальме», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Генк» – «Мальме»

«Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Мальме Генк
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Экс-жена Погребняка пристыдила Аршавина
Вчера, 23:58
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
Вчера, 23:55
71
Турецкий клуб начал переговоры со «Спартаком» по Бонгонда
Вчера, 23:49
«Зенит» улучшил предложение по нападающему «Трабзонспора»
Вчера, 23:23
Титов назвал «искусственный» клуб РПЛ: «Просто придумали и сказали надо»
Вчера, 22:46
3
Кафанов ответил, стал ли Сафонов основным вратарем «ПСЖ»
Вчера, 22:33
«Зенит» сделал конкретное предложение по бразильскому форварду
Вчера, 21:59
8
Мостовой объяснил, почему не боялся «Реал» и «Барселону»
Вчера, 21:47
3
«Севилья» готова возобновить переговоры с ЦСКА по Саласу, но при одном условии
Вчера, 21:21
2
«Локомотив» отказался от 9-миллионного трансфера
Вчера, 20:44
Все новости
Все новости
Фанаты ПАОКа погибли по пути на матч Лиги Европы
28 января
3
Известны 19 участников плей-офф Лиги Европы
23 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
ВидеоФанаты «Фейеноорда» подожгли в Румынии «Амстердам»
2025.12.12 19:40
1
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров
2025.12.12 09:27
Лига Европы. Победы «Бетиса», «Штутгарта», «Болоньи»; «Лион» забил 6 голов и другие результаты
2025.11.28 01:03
Лига Европы. Разгромные победы «Порту» и «Лилля», ПАОК Чалова и Оздоева потерял очки
2025.11.27 22:50
Российский игрок отдал голевой пас в Лиге Европы через минуту после выхода на замену
2025.11.07 10:50
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
2025.11.07 00:59
Лига Европы. Поражения «Лилля» и «Селтика», «Порту» сыграл вничью и другие результаты
2025.11.06 22:44
Лига Европы. Чалов помог ПАОКу обыграть «Лилль», поражения «Ромы» и Порту» и другие результаты
2025.10.24 00:01
Чалов отдал ассист в матче Лиги Европы
2025.10.23 23:35
Лига Европы. Сенсационное поражение «Астон Виллы», «Фенербахче» обыграл «Штутгарт» и другие результаты
2025.10.23 21:48
Премьер Великобритании отреагировал на недопуск израильских болельщиков на матч ЛЕ
2025.10.17 13:50
11
В Израиле жестко отреагировали на запрет «Астон Виллы»: «Позорное и трусливое решение!»
2025.10.16 23:47
2
Английский клуб запретил болельщикам «Маккаби Тель-Авив» посещать матч ЛЕ
2025.10.16 22:33
8
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
2025.10.03 15:15
5
Соучастник «ноги Акинфеева» забил в Лиге Европы команде Чалова и Оздоева
2025.10.03 00:10
1
ФотоГрандиозный перформанс в честь Юрана на матче Лиги Европы
2025.10.02 22:37
5
«Рома» не реализовала 3 пенальти за 3 минуты
2025.10.02 21:55
2
Определилась неожиданная страна-лидер еврокубкового сезона
2025.09.26 17:51
«Астон Виллу» призвали бойкотировать матч с израильской командой в Лиге Европы
2025.09.25 22:46
11
В Лиге Европы обновили возрастной рекорд
2025.09.25 01:03
1
Лига Европы. «Рома» выиграла, «Бетис» спас ничью и другие результаты
2025.09.25 00:00
ФотоСуперкомпьютер оценил шансы команд на победу в Лиге Европы
2025.09.24 14:27
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Болонья»: во сколько прямая трансляция: 25 сентября 2025
2025.09.24 12:08
Где смотреть матч «Зальцбург» – «Порту»: во сколько прямая трансляция: 25 сентября 2025
2025.09.24 12:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 