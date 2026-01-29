29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
1 : 1
Перерыв
Составы команд
Генк
2-1-3-3-1
26
Лаваль
3
Садик
77
Эль Уахди
6
Сметс
19
8
Хейнен
21
38
Хейманс
7
Стекерс
10
Ито
9
О
3-4-2-1
33
Элльборг
2
19
Реслер
44
40
Бушуладжич
23
Йонсен
10
Кристиансен
48
8
Сигурдссон
22
Али
32
Гудьонсен
Остались в запасе
Генк
Мальме
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
71
Brent Stevens
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ОП
56
August De Wannemacker
ЦП
20
Константинос Карецас
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
14
Йира Сор
ПВ
99
Jusef Erabi
ЦФ
23
Aaron Bibout
ЦФ
29
Robin Mirisola
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
27
Йохан Далин
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
51
Vicente Hidalgo
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
15
S. Soumah
ЦП
46
Antonio Palac
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
38
Хуго Болин
ПВ
20
Эрик Ботхейм
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Статистика матча Генк - Мальме
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
1
Нарушения
6
7
Офсайды
1
0
Количество передач
275
179
Сейвы
1
4
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.07
0.35
xGP (предотвращенные голы)
0.02
0.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Генк» против «Мальме», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Генк» – «Мальме»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
