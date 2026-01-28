29 января в рамках 8 тура Лиги Европы «Генк» примет «Мальме». Бельгийский клуб уверенно держится в верхней части таблицы и сохраняет реальные шансы на выход в плей-офф, тогда как шведская команда находится в кризисе результатов и фактически потеряла турнирную стабильность. Предстоящая встреча имеет важное значение для обеих сторон: «Генк» стремится закрепить позиции, а «Мальме» – прервать серию неудач.

«Генк»

После семи туров «Генк» набрал 13 очков и занимает 10 место. Команда стабильно забивает, отличившись в восьми матчах подряд, и в последних пяти играх отметилась восемью голами. При этом оборона не отличается надежностью – за тот же период коллектив пропустил семь мячей. Победа над «Утрехтом» в прошлом туре показала способность команды уверенно действовать в выездных матчах и контролировать игру против соперников среднего уровня.

«Мальме»

Шведский клуб набрал всего одно очко и занимает 35 место в таблице. «Мальме» проиграл четыре последних матча в Лиге Европы и регулярно допускает ошибки в защите, пропуская в семи встречах подряд. В атаке команда выглядит менее убедительно – в последних пяти играх забито лишь четыре мяча. Несмотря на отдельные положительные результаты в товарищеских матчах, в еврокубке коллектив демонстрирует нестабильность и слабую реализацию моментов.

Факты о командах

«Генк»

13 очков после 7 туров Лиги Европы

Забивает в 8 матчах подряд

В последних 5 играх: 8 забитых и 7 пропущенных

В среднем 1.60 гола за матч

Победа над «Утрехтом» в последнем туре

«Мальме»

1 очко после 7 туров Лиги Европы

Проигрывает в 4 последних матчах турнира

Пропускает в 7 матчах подряд

В последних 5 играх: 4 забитых и 7 пропущенных

В среднем 0.80 гола за матч

Прогноз на матч «Генк» – «Мальме»

С учетом турнирной ситуации и текущей формы команд «Генк» выглядит явным фаворитом. Бельгийский клуб стабильно забивает и демонстрирует более высокий уровень игры, тогда как «Мальме» испытывает системные проблемы в обороне и атаке. Вероятным сценарием выглядит преимущество хозяев при умеренной результативности матча.

