«Брюгге» – «Марсель»: прогноз и ставки на матч 28 января 2026 с коэффициентом 2.3

27 января 2026 8:52
Брюгге - Марсель
28 янв. 2026, среда 23:00 | Лига чемпионов, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.30
Победа «Марселя»
Сделать ставку

28 января в рамках 8 тура Лиги чемпионов «Брюгге» примет «Марсель». Обе команды сохраняют турнирную мотивацию, однако подходят к матчу с разными показателями в таблице. Бельгийский клуб располагается в нижней части рейтинга, тогда как французская команда находится ближе к зоне плей-офф, что делает встречу принципиальной с точки зрения борьбы за очки.

«Брюгге»

«Брюгге» демонстрирует яркую атакующую игру, но испытывает серьезные проблемы в обороне. В последних пяти матчах команда забила 12 голов, однако пропустила 11, что отражает нестабильность результатов. Коллектив регулярно пропускает в Лиге чемпионов и допускает ошибки в защите, несмотря на высокий атакующий потенциал. Победа над «Кайратом» показала, что команда способна доминировать в атаке, но оборонительная линия остается уязвимой.

«Марсель»

«Марсель» подходит к матчу в более уверенной форме и демонстрирует впечатляющую результативность. В последних пяти встречах команда забила 19 голов, при этом пропустив 8. Французский клуб стабильно забивает и регулярно создает большое количество моментов. Несмотря на поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, «Марсель» сохраняет высокий атакующий темп и выглядит более сбалансированным коллективом по сравнению с соперником.

Факты о командах

«Брюгге»

  • 27 место в таблице после 7 туров
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем 2.40 гола за матч за последние 5 игр
  • В среднем 2.20 пропущенных мяча за матч
  • Пропускает в 13 матчах подряд

«Марсель»

  • 19 место в таблице после 7 туров
  • Забивает в среднем 3.80 гола за матч за последние 5 игр
  • В среднем 1.60 пропущенного мяча за матч
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • 19 забитых голов за последние 5 игр

Прогноз на матч «Брюгге» – «Марсель»

С учетом статистики обе команды ориентированы на атакующий футбол, но оборонительные показатели «Брюгге» выглядят значительно слабее. «Марсель» обладает более стабильной атакой и лучшим балансом между линиями, что дает гостям преимущество. Вероятным сценарием выглядит результативный матч с преимуществом французского клуба и высокой вероятностью обмена голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Марселя» – коэффициент 2.3
  • Тотал больше 3.0 – коэффициент 1.90

2.30
Победа «Марселя»
Сделать ставку
Автор: Максим
Лига чемпионов Марсель Брюгге
18+
