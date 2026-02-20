21 февраля в 17 туре чемпионата Украины «Металлист 1925» сыграет против «Кривбасса». Команды находятся рядом в турнирной таблице, однако гости имеют преимущество по очным встречам и более стабильны на дистанции последних туров.

«Металлист 1925»

После 15 туров «Металлист 1925» набрал 24 очка и занимает 7 место. В прошлом туре команда обыграла «Оболонь» (3:1) и продлила серию без поражений до трех матчей. В атаке коллектив действует уверенно – 8 голов за последние пять игр, в среднем 1.60 за матч. При этом оборона не всегда справляется с нагрузкой: 6 пропущенных мячей за тот же период.

«Кривбасс»

«Кривбасс» идет на 5 месте с 26 очками после 16 туров. В последнем матче команда сыграла вничью с «Колосом» (1:1), а в чемпионате не проигрывает уже четыре тура подряд. В этих встречах «Кривбасс» неизменно забивает, а в среднем на отрезке последних пяти матчей отличался 1.60 раза за игру. Лучший бомбардир команды – Глейкер Мендоса (5 голов в 17 матчах).

Факты о командах

«Металлист 1925»

Не проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах

В среднем: 1.60 забито и 1.20 пропущено за матч (последние 5 игр)

Проигрывает в 3 последних домашних матчах

«Кривбасс»

Не проигрывает в 4 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах

Побеждает в 4 последних очных матчах

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 1.60 забито и 1.80 пропущено за матч (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Металлист 1925» – «Кривбасс»

Обе команды регулярно забивают в последних матчах, однако оборона у соперников не отличается надежностью. При этом «Кривбасс» имеет психологическое преимущество благодаря серии побед в очных встречах и более стабильным результатам на дистанции чемпионата. На фоне проблем хозяев в домашних матчах гости выглядят предпочтительнее, особенно с учетом их способности стабильно находить свои моменты в атаке.

Рекомендованные ставки: