«Металлист 1925» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 2.1

20 февраля 2026 9:31
Металлист 1925 - Кривбасс
21 февр. 2026, суббота 16:30 | Украина. Премьер-лига, 17 тур
2.10
Тотал больше 2.5
21 февраля в 17 туре чемпионата Украины «Металлист 1925» сыграет против «Кривбасса». Команды находятся рядом в турнирной таблице, однако гости имеют преимущество по очным встречам и более стабильны на дистанции последних туров.

«Металлист 1925»

После 15 туров «Металлист 1925» набрал 24 очка и занимает 7 место. В прошлом туре команда обыграла «Оболонь» (3:1) и продлила серию без поражений до трех матчей. В атаке коллектив действует уверенно – 8 голов за последние пять игр, в среднем 1.60 за матч. При этом оборона не всегда справляется с нагрузкой: 6 пропущенных мячей за тот же период.

«Кривбасс»

«Кривбасс» идет на 5 месте с 26 очками после 16 туров. В последнем матче команда сыграла вничью с «Колосом» (1:1), а в чемпионате не проигрывает уже четыре тура подряд. В этих встречах «Кривбасс» неизменно забивает, а в среднем на отрезке последних пяти матчей отличался 1.60 раза за игру. Лучший бомбардир команды – Глейкер Мендоса (5 голов в 17 матчах).

Факты о командах

«Металлист 1925»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито и 1.20 пропущено за матч (последние 5 игр)
  • Проигрывает в 3 последних домашних матчах

«Кривбасс»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Побеждает в 4 последних очных матчах
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито и 1.80 пропущено за матч (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Металлист 1925» – «Кривбасс»

Обе команды регулярно забивают в последних матчах, однако оборона у соперников не отличается надежностью. При этом «Кривбасс» имеет психологическое преимущество благодаря серии побед в очных встречах и более стабильным результатам на дистанции чемпионата. На фоне проблем хозяев в домашних матчах гости выглядят предпочтительнее, особенно с учетом их способности стабильно находить свои моменты в атаке.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.1
  • «Кривбасс» не проиграет (Х2) – коэффициент 1.60

2.10
Тотал больше 2.5
Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига Кривбасс Металлист 1925
  • Читайте нас: 