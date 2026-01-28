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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Брюгге - Марсель
Брюгге - Марсель: обзор матча 28 января 2026
Брюгге
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
3 : 0
Завершен
Марсель
4'
М. Диахон
11'
Р. Вермант
79'
А. Станкович
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Марсель
Завершен
90'
+5'
86'
Замена
Мэтт О'Райли
️️️️➡️️
Жоффри Кондогбиа
86'
Замена
Билял Надир
️️️️➡️️
Амин Гуири
Замена
Уго Сике
️️️️➡️️
Кириани Саббе
86'
Замена
Николо Тресольди
️️️️➡️️
Ромео Вермант
86'
Замена
Уго Ветлесен
️️️️➡️️
Александар Станкович
86'
80'
Желтая карточка
Амин Гуири
ГОЛ! 3:0!
Александар Станкович
Пас отдал
Карлос Форбс
79'
Замена
Джорн Спайлерс
️️️️➡️️
Жоэль Ордоньес
72'
Травма
Жоэль Ордоньес
71'
Замена
Христос Цолис
️️️️➡️️
Мамаду Диахон
70'
53'
Замена
Пьер-Эмерик Обамеянг
️️️️➡️️
Микаэль Мурильо
Желтая карточка
Ханс Ванакен
(фол)
50'
46'
Замена
Игор Пайшао
️️️️➡️️
Хамед Траоре
45'
+1'
22'
Желтая карточка
Микаэль Мурильо
(фол)
ГОЛ! 2:0!
Ромео Вермант
Пас отдал
Александар Станкович
11'
ГОЛ! 1:0!
Мамаду Диахон
Пас отдал
Александар Станкович
4'
Показать весь матч
Live: Брюгге - Марсель
Поле
Текстовая версия
90'
Момент не реализован! pierre-emerick aubameyang (Марсель).
89'
Момент не реализован! Тимоти Веа (Марсель).
88'
Пауза окончена. Матч продолжается.
88'
Пауза в матче. Травму получил Симон Миньоле (Club Brugge)
87'
Хоакин Сейс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Марсель.
87'
Удар заблокирован. Бил pierre-emerick aubameyang (Марсель). Ассистент - Факундо Медина..
87'
Замена у команды Марсель. amine gouiri ушел, bilal nadir вышел.
86'
Замена у команды Марсель. geoffrey kondogbia ушел, matt o'riley вышел.
86'
Замена у команды Club Brugge. aleksandar stankovic ушел, hugo vetlesen вышел.
86'
Замена у команды Club Brugge. romeo vermant ушел, nicolo tresoldi вышел.
86'
Замена у команды Club Brugge. kyriani sabbe ушел, hugo siquet вышел.
85'
Момент не реализован! romeo vermant (Club Brugge). Проникающий пас делал aleksandar stankovic.
82'
kyriani sabbe отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Марсель.
82'
jorne spileers отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Марсель.
80'
amine gouiri (Марсель) получил желтую карточку.
79'
Гол! 3:0! Забил aleksandar stankovic (Club Brugge). Ассистент - carlos forbs.
77'
Мэйсон Гринвуд (Марсель) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Симон Миньоле (Club Brugge).
77'
hans vanaken отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Марсель.
77'
Брэндон Мехеле отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Марсель.
74'
Момент не реализован! christos tzolis (Club Brugge). Проникающий пас делал carlos forbs.
72'
Замена у команды Club Brugge. joel ordonez ушел, jorne spileers вышел.
71'
Правила нарушил carlos forbs (Club Brugge).
71'
Факундо Медина (Марсель) заработал штрафной на своей половине поля.
70'
pierre-emerick aubameyang (Марсель) в офсайде.
70'
Замена у команды Club Brugge. mamadou diakhon ушел, christos tzolis вышел.
69'
Пауза окончена. Матч продолжается.
68'
Пауза в матче. Травму получил joel ordonez (Club Brugge)
68'
Правила нарушил Факундо Медина (Марсель).
68'
carlos forbs (Club Brugge) заработал штрафной на правом фланге.
66'
geronimo rulli отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Club Brugge.
66'
aleksandar stankovic (Club Brugge) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал geronimo rulli (Марсель). Пас отдал carlos forbs.
65'
pierre-emerick aubameyang (Марсель) заработал штрафной в атаке.
65'
Правила нарушил Брэндон Мехеле (Club Brugge).
61'
Удар заблокирован. Бил Тимоти Веа (Марсель).
61'
joel ordonez отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Марсель.
61'
Удар заблокирован. Бил pierre-emile hojbjerg (Марсель). Ассистент - Мэйсон Гринвуд..
60'
igor paixao (Марсель) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Симон Миньоле (Club Brugge). Пас отдал pierre-emile hojbjerg.
58'
pierre-emile hojbjerg (Марсель) заработал штрафной на правом фланге.
58'
Правила нарушил Рафаэль Онидика (Club Brugge).
57'
Момент не реализован! amine gouiri (Марсель).
57'
pierre-emerick aubameyang (Марсель) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Симон Миньоле (Club Brugge). Пас отдал pierre-emile hojbjerg.
57'
igor paixao (Марсель) заработал штрафной на своей половине поля.
57'
Правила нарушил Рафаэль Онидика (Club Brugge).
55'
romeo vermant (Club Brugge) заработал штрафной на своей половине поля.
55'
Правила нарушил Наиф Агер (Марсель).
55'
hans vanaken (Club Brugge) заработал штрафной на своей половине поля.
55'
Правила нарушил Леонардо Балерди (Марсель).
53'
Замена у команды Марсель. amir murillo ушел, pierre-emerick aubameyang вышел.
53'
joel ordonez отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Марсель.
51'
amine gouiri (Марсель) в офсайде.
50'
hans vanaken (Club Brugge) получил желтую карточку за фол.
50'
Правила нарушил hans vanaken (Club Brugge).
50'
amir murillo (Марсель) заработал штрафной на правом фланге.
48'
geoffrey kondogbia (Марсель) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Симон Миньоле (Club Brugge).
47'
Рафаэль Онидика (Club Brugge) заработал штрафной на своей половине поля.
47'
Правила нарушил pierre-emile hojbjerg (Марсель).
45'
Замена у команды Марсель. hamed traore ушел, igor paixao вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 2:0.
45+2'
Момент не реализован! romeo vermant (Club Brugge). Навешивал mamadou diakhon с углового.
45+1'
Леонардо Балерди отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Club Brugge.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 1
45'
Правила нарушил carlos forbs (Club Brugge).
45'
amir murillo (Марсель) заработал штрафной на своей половине поля.
44'
Симон Миньоле отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Марсель.
44'
geoffrey kondogbia (Марсель) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Симон Миньоле (Club Brugge). Пас отдал amir murillo.
44'
pierre-emile hojbjerg (Марсель) заработал штрафной в атаке.
44'
Правила нарушил aleksandar stankovic (Club Brugge).
43'
Тимоти Веа отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Club Brugge.
42'
Мэйсон Гринвуд (Марсель) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Симон Миньоле (Club Brugge). Пас отдал amir murillo.
39'
amine gouiri (Марсель) сыграл рукой.
38'
romeo vermant (Club Brugge) в офсайде.
36'
Тимоти Веа (Марсель) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Симон Миньоле (Club Brugge). Пас отдал amir murillo.
35'
Мэйсон Гринвуд (Марсель) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Симон Миньоле (Club Brugge). Пас отдал pierre-emile hojbjerg.
33'
Рафаэль Онидика (Club Brugge) заработал штрафной на своей половине поля.
33'
Правила нарушил Леонардо Балерди (Марсель).
32'
Рафаэль Онидика отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Марсель.
32'
Удар заблокирован. Бил Мэйсон Гринвуд (Марсель). Ассистент - amine gouiri..
30'
romeo vermant (Club Brugge) заработал штрафной на своей половине поля.
30'
Правила нарушил pierre-emile hojbjerg (Марсель).
30'
geoffrey kondogbia (Марсель) заработал штрафной в атаке.
30'
Правила нарушил romeo vermant (Club Brugge).
27'
romeo vermant (Club Brugge) заработал штрафной на своей половине поля.
27'
Правила нарушил pierre-emile hojbjerg (Марсель).
25'
Удар заблокирован. Бил aleksandar stankovic (Club Brugge). Ассистент - carlos forbs..
24'
Наиф Агер (Марсель) заработал штрафной на своей половине поля.
24'
Правила нарушил romeo vermant (Club Brugge).
22'
amir murillo (Марсель) получил желтую карточку за фол.
22'
mamadou diakhon (Club Brugge) заработал штрафной на левом фланге.
22'
Правила нарушил amir murillo (Марсель).
22'
Мэйсон Гринвуд (Марсель) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Симон Миньоле (Club Brugge). Пас отдал Тимоти Веа.
19'
Наиф Агер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Club Brugge.
19'
Удар заблокирован. Бил kyriani sabbe (Club Brugge). Ассистент - carlos forbs..
17'
Момент не реализован! Мэйсон Гринвуд (Марсель).
16'
hamed traore (Марсель) заработал штрафной в атаке.
16'
Правила нарушил joel ordonez (Club Brugge).
16'
Удар заблокирован. Бил aleksandar stankovic (Club Brugge).
16'
mamadou diakhon (Club Brugge) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал geronimo rulli (Марсель). Пас отдал romeo vermant.
11'
Гол! 2:0! Забил romeo vermant (Club Brugge). Ассистент - aleksandar stankovic (длинная передача).
4'
Гол! 1:0! Забил mamadou diakhon (Club Brugge). Ассистент - aleksandar stankovic.
2'
romeo vermant (Club Brugge) в офсайде.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
25
Александар Станкович
ОП
15
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
9
Карлос Форбс
ЛВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
5
Леонардо Балерди
(К)
ЦЗ
32
Наиф Агер
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Хамед Траоре
АП
10
Мэйсон Гринвуд
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
6
Людовит Рейс
ЦП
11
Сиссе Сандра
АП
8
Христос Цолис
ЛВ
84
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
7
Николо Тресольди
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
26
Билял Надир
ЦП
47
Анхель Гомес
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
14
Игор Пайшао
ЛВ
17
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
4-2-1-2-1
22
Миньоле
65
Сейс
4
Ордоньес
4
Мехеле
64
Саббе
25
Станкович
15
Онидика
20
Ванакен
9
Форбс
67
Диахон
17
Вермант
4-2-2-2
12
Рульи
5
Балерди
32
Агер
25
Медина
23
Мурильо
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
10
Гринвуд
20
Траоре
9
Гуири
22
Веа
4
Ордоньес
58
Спайлерс
58
Спайлерс
4
Ордоньес
64
Саббе
41
Сике
41
Сике
64
Саббе
25
Станкович
10
Ветлесен
10
Ветлесен
25
Станкович
67
Диахон
8
Цолис
8
Цолис
67
Диахон
17
Вермант
7
Тресольди
7
Тресольди
17
Вермант
19
Кондогбиа
33
О'Райли
33
О'Райли
19
Кондогбиа
9
Гуири
26
Надир
26
Надир
9
Гуири
20
Траоре
14
Пайшао
14
Пайшао
20
Траоре
23
Мурильо
17
Обамеянг
17
Обамеянг
23
Мурильо
Остались в запасе
Брюгге
Марсель
29
Нордин Жекерс
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
6
Людовит Рейс
ЦП
11
Сиссе Сандра
АП
84
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
Главный тренер
Иван Леко
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
47
Анхель Гомес
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
6
Людовит Рейс
ЦП
11
Сиссе Сандра
АП
84
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
47
Анхель Гомес
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Брюгге
Точно не сыграют
Линнт Аудор
ОП
Дани ван ден Хойвел
ВР
Марсель
Точно не сыграют
Эмерсон
ЛЗ
Бенжамен Павар
ПЗ
Тео Вермот
ВР
Итан Нванери
ЦП
Кинтен Тимбер
ЦП
Статистика матча Брюгге - Марсель
1
2
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
10
Нарушения
10
9
Офсайды
2
2
Количество передач
350
586
Сейвы
9
2
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
12
xG (ожидаемые голы)
1.41
1.03
xGP (предотвращенные голы)
-1
-1
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Ян Брейдель
Посещаемость:
26361
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