28 января в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов сыграют ПСВ и «Бавария». Матч в Эйндховене начнется в 23:00 (мск).

ПСВ

Команда Петера Боса находится на 22-й позиции, набрав 8 очков. ПСВ добыл 2 победы, 2 ничьих и потерпел 3 поражения, разница мячей – 15:14.

Последние результаты:

24.01.26 ПСВ – НАК – 2:2;

21.01.26 «Ньюкасл» – ПСВ – 3:0;

17.01.26 «Фортуна Ситтард» – ПСВ – 1:2.

«Бавария»

«Бавария» набрала 18 очков и занимает 2-е место. Подопечные Венсана Компани добыли 6 побед и потерпели 1 поражение, разница мячей – 20:7.

Предыдущие результаты:

24.01.26 «Бавария» – «Аугсбург» – 1:2;

21.01.26 «Бавария» – «Юнион» – 2:0;

17.01.26 РБ «Лейпциг» – «Бавария» – 1:5.

Очные встречи

01.11.16 ПСВ – «Бавария» – 1:2;

19.10.16 «Бавария» – ПСВ – 4:1;

26.10.1999 ПСВ – «Бавария» – 2:1.

Прогноз на матч ПСВ – «Бавария»

«Бавария» обеспечила себе попадание в топ-4 по итогам общего этап. ПСВ идет в топ-24, и победа гарантирует клубу выход в 1/16 финала. Мюнхенцы испытывают серьезные проблемы в защите – не сыграют Станишич, Лаймер, Упамекано, Ким и Буй. Компани придется перекраивать оборону, что дает хозяевам дополнительный шанс. Ожидаем яркую игру с большим количеством голов.