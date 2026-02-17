18 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором азербайджанский «Карабах» на своем поле примет английский «Ньюкасл». Обе команды подходят к этому поединку с разными показателями в турнире, но обе имеют свои сильные стороны, что обещает интересную борьбу.

«Карабах»

Карабах провел неудачный матч против «Ливерпуля» (0:6) в Лиге чемпионов и не может победить в 2 последних играх турнира. Однако в своем национальном чемпионате команда выглядит уверенно. За последние 5 матчей «Карабах» забил 5 голов, пропустив 9, и в среднем забивает 1.00 гола за игру. Команда стабильна в атаке, но имеет проблемы в обороне.

«Ньюкасл»

Ньюкасл сыграл вничью с ПСЖ (1:1) в прошлом туре Лиги чемпионов и не проигрывает в 3 последних матчах турнира. Однако их оборона продолжает допускать ошибки, так как команда пропускает в среднем 2.40 гола за игру. В атаке «Ньюкасл» забивает достаточно – 1.80 гола в среднем за последние 5 матчей, но также имеет проблемы с нестабильностью в игре.

Факты о командах:

«Карабах»

Не выигрывает в 2 последних матчах Лиги чемпионов

В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 из 5 последних матчей

В последних 5 играх пропустил 9 голов

«Ньюкасл»

Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов

В среднем: 1.80 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 7 последних матчах

Забивает в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Карабах» – «Ньюкасл»

«Карабах» имеет проблемы в обороне, но при этом обладает атакующими возможностями, что продемонстрировал в последних матчах. «Ньюкасл» стабильно забивает, но не может похвастаться надежной защитой. Этот матч, скорее всего, будет результативным, с возможным обменом голами, но предпочтительнее выглядит «Ньюкасл» с учетом его опыта в еврокубках.

Рекомендованные ставки: