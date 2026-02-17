Введите ваш ник на сайте
«Карабах» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.44

17 февраля 2026 7:00
Карабах - Ньюкасл
18 февр. 2026, среда 20:45 | Лига чемпионов, 1/16 финала
18 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором азербайджанский «Карабах» на своем поле примет английский «Ньюкасл». Обе команды подходят к этому поединку с разными показателями в турнире, но обе имеют свои сильные стороны, что обещает интересную борьбу.

«Карабах»

Карабах провел неудачный матч против «Ливерпуля» (0:6) в Лиге чемпионов и не может победить в 2 последних играх турнира. Однако в своем национальном чемпионате команда выглядит уверенно. За последние 5 матчей «Карабах» забил 5 голов, пропустив 9, и в среднем забивает 1.00 гола за игру. Команда стабильна в атаке, но имеет проблемы в обороне.

«Ньюкасл»

Ньюкасл сыграл вничью с ПСЖ (1:1) в прошлом туре Лиги чемпионов и не проигрывает в 3 последних матчах турнира. Однако их оборона продолжает допускать ошибки, так как команда пропускает в среднем 2.40 гола за игру. В атаке «Ньюкасл» забивает достаточно – 1.80 гола в среднем за последние 5 матчей, но также имеет проблемы с нестабильностью в игре.

Факты о командах:

«Карабах»

  • Не выигрывает в 2 последних матчах Лиги чемпионов
  • В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей
  • В последних 5 играх пропустил 9 голов

«Ньюкасл»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов
  • В среднем: 1.80 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • Забивает в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Карабах» – «Ньюкасл»

«Карабах» имеет проблемы в обороне, но при этом обладает атакующими возможностями, что продемонстрировал в последних матчах. «Ньюкасл» стабильно забивает, но не может похвастаться надежной защитой. Этот матч, скорее всего, будет результативным, с возможным обменом голами, но предпочтительнее выглядит «Ньюкасл» с учетом его опыта в еврокубках.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.44
  • Обе команды забьют – да – коэффициент 1.85

Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов
19.02.2026
20:45
1.95
Лига Европы, 1/16 финала
Бранн - Болонья
Обе команды забьют — да
19.02.2026
20:45
2.25
Лига Европы, 1/16 финала
Фенербахче - Ноттингем Форест
Победа «Фенербахче»
19.02.2026
20:45
1.85
Лига конференций, 1/16 финала
Сигма - Лозанна-Спорт
Тотал больше 2.5 голов
19.02.2026
20:45
2.60
Лига конференций, 1/16 финала
КуПС - Лех
Индивидуальный тотал «Леха» больше 1
19.02.2026
22:00
1.80
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Холуд - Аль-Рияд
Тотал меньше 2.5 голов
19.02.2026
22:00
1.93
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Ахли - Аль-Нажма
Фора «Аль-Ахли» (-2.5)
18+
