18 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором азербайджанский «Карабах» на своем поле примет английский «Ньюкасл». Обе команды подходят к этому поединку с разными показателями в турнире, но обе имеют свои сильные стороны, что обещает интересную борьбу.
«Карабах»
Карабах провел неудачный матч против «Ливерпуля» (0:6) в Лиге чемпионов и не может победить в 2 последних играх турнира. Однако в своем национальном чемпионате команда выглядит уверенно. За последние 5 матчей «Карабах» забил 5 голов, пропустив 9, и в среднем забивает 1.00 гола за игру. Команда стабильна в атаке, но имеет проблемы в обороне.
«Ньюкасл»
Ньюкасл сыграл вничью с ПСЖ (1:1) в прошлом туре Лиги чемпионов и не проигрывает в 3 последних матчах турнира. Однако их оборона продолжает допускать ошибки, так как команда пропускает в среднем 2.40 гола за игру. В атаке «Ньюкасл» забивает достаточно – 1.80 гола в среднем за последние 5 матчей, но также имеет проблемы с нестабильностью в игре.
Факты о командах:
«Карабах»
- Не выигрывает в 2 последних матчах Лиги чемпионов
- В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает в 4 из 5 последних матчей
- В последних 5 играх пропустил 9 голов
«Ньюкасл»
- Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов
- В среднем: 1.80 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
- Пропускает в 7 последних матчах
- Забивает в 6 последних матчах
Прогноз на матч «Карабах» – «Ньюкасл»
«Карабах» имеет проблемы в обороне, но при этом обладает атакующими возможностями, что продемонстрировал в последних матчах. «Ньюкасл» стабильно забивает, но не может похвастаться надежной защитой. Этот матч, скорее всего, будет результативным, с возможным обменом голами, но предпочтительнее выглядит «Ньюкасл» с учетом его опыта в еврокубках.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.44
- Обе команды забьют – да – коэффициент 1.85