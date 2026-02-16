17 февраля состоится первый матч стадии 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором турецкий «Галатасарай» примет итальянский «Ювентус». Обе команды подходят к игре в разной форме в еврокубке, но демонстрируют результативный футбол на внутренней арене, что делает встречу потенциально напряженной.

«Галатасарай»

Турецкий клуб проиграл в прошлом туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» со счетом 0:2 и не может победить уже в 4 матчах турнира. При этом на внутренней арене команда находится в отличной форме: 4 победы подряд и 15 забитых голов в последних 5 играх. «Галатасарай» стабильно забивает – в среднем 3.00 гола за матч за последние 5 встреч, при этом пропуская лишь 0.80.

«Ювентус»

Итальянский коллектив сыграл вничью с «Монако» (0:0) в последнем туре Лиги чемпионов и не проигрывает в 5 последних матчах турнира. Более того, «Ювентус» не пропускает в 3 последних играх еврокубка. Однако в последних 5 матчах команда пропустила 9 мячей во всех турнирах, что говорит о нестабильности обороны.

Факты о командах:

«Галатасарай»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах

В среднем: 3.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 последних матчах Лиги чемпионов

Забивает в 4 последних матчах против «Ювентуса»

«Ювентус»

Не проигрывает в 5 последних матчах Лиги чемпионов

Не пропускает в 3 последних матчах турнира

Пропускает в 4 последних матчах во всех турнирах

В среднем: 1.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Ювентус»

«Галатасарай» подходит к встрече в отличной атакующей форме и стабильно реализует моменты, особенно на домашнем поле. При этом «Ювентус» демонстрирует надежную игру в еврокубке, но регулярно допускает ошибки в обороне в последних матчах национальных турниров. С учетом результативности турецкого клуба и нестабильной защиты гостей можно ожидать обмен голами.

Рекомендованные ставки: