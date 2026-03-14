«Комо» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 1.70

14 марта 2026 8:33
Комо - Рома
15 мар. 2026, воскресенье 20:00 | Италия. Серия А, 29 тур
1.70
Тотал меньше 2.5 голов
15 марта в 29-м туре Серии А «Комо» примет «Рому». Это противостояние двух равных по турнирному положению команд, находящихся в отличной форме. Хозяева имеют надежную оборону и серию побед, гости мощно атакуют, но много пропускают.

«Комо»

Ларианцы занимают 4-е место и находятся в отличной форме, одержав 3 победы подряд и не проигрывая в 5 последних матчах. Команда забивает в 5 последних матчах (1.60 гола в среднем за последние 5 игр) и обладает надежной обороной – всего 0.60 пропуска в среднем. Анастасиос Дувикас с 12 голами – лидер атак. «Комо» забивает в 6 из 8 последних матчей и выглядит очень уверенно на своем поле.

«Рома»

Римляне занимают 5-е место и демонстрируют мощную атаку, забивая в 5 последних матчах (2.00 гола в среднем за последние 5 игр) и в 6 последних в целом. Дониэлл Мален с 9 голами в 15 матчах – лидер атак. Однако оборона «Ромы» нестабильна – пропуски в 3 последних матчах и 1.60 пропуска в среднем. Гости имеют небольшое историческое преимущество над «Комо».

Факты о командах:

«Комо»

  • 3 победы подряд, не проигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в 5 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
  • 4-е место в турнире (51 очко).

«Рома»

  • Забивает в 5 последних матчах (2.00 в среднем).
  • Пропускает в 3 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Небольшое историческое преимущество над «Комо».
  • 5-е место в турнире (51 очко).

Прогноз на матч «Комо» – «Рома»

«Комо» сделает ставку на надежную оборону и контратаки. «Рома» будет играть первым номером, используя мощную атаку. Учитывая, что хозяева находятся в отличной форме и практически не пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит ничья или минимальная победа одной из команд.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70.
  • Ничья

Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Рома Комо
