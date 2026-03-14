15 марта в 29-м туре Серии А «Комо» примет «Рому». Это противостояние двух равных по турнирному положению команд, находящихся в отличной форме. Хозяева имеют надежную оборону и серию побед, гости мощно атакуют, но много пропускают.

«Комо»

Ларианцы занимают 4-е место и находятся в отличной форме, одержав 3 победы подряд и не проигрывая в 5 последних матчах. Команда забивает в 5 последних матчах (1.60 гола в среднем за последние 5 игр) и обладает надежной обороной – всего 0.60 пропуска в среднем. Анастасиос Дувикас с 12 голами – лидер атак. «Комо» забивает в 6 из 8 последних матчей и выглядит очень уверенно на своем поле.

«Рома»

Римляне занимают 5-е место и демонстрируют мощную атаку, забивая в 5 последних матчах (2.00 гола в среднем за последние 5 игр) и в 6 последних в целом. Дониэлл Мален с 9 голами в 15 матчах – лидер атак. Однако оборона «Ромы» нестабильна – пропуски в 3 последних матчах и 1.60 пропуска в среднем. Гости имеют небольшое историческое преимущество над «Комо».

Факты о командах:

«Комо»

Прогноз на матч «Комо» – «Рома»

«Комо» сделает ставку на надежную оборону и контратаки. «Рома» будет играть первым номером, используя мощную атаку. Учитывая, что хозяева находятся в отличной форме и практически не пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит ничья или минимальная победа одной из команд.

