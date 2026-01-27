28 января в рамках 8 тура Лиги чемпионов «Барселона» примет «Копенгаген». Каталонский клуб находится ближе к зоне плей-офф и стремится закрепить позиции в таблице, тогда как датская команда ведет борьбу за сохранение турнирных шансов. Матч имеет важное значение для обеих сторон, поскольку каждая из них демонстрирует высокую результативность и нестабильность в обороне.

«Барселона»

«Барселона» показывает уверенную игру в атаке и регулярно поражает ворота соперников. В последних пяти матчах команда забила 13 голов, подтверждая высокий атакующий потенциал. При этом оборона остается уязвимой: 6 пропущенных мячей за тот же период и серия матчей с пропущенными голами в Лиге чемпионов. Каталонцы редко проигрывают и стабильно навязывают темп, что делает их фаворитами встречи.

«Копенгаген»

«Копенгаген» демонстрирует устойчивую форму и не проигрывает в последних матчах турнира. В пяти последних играх команда забила 10 голов и пропустила 6, показывая баланс между атакой и обороной. Датский клуб стабильно забивает и способен навязать борьбу даже более статусным соперникам. При этом регулярные пропущенные мячи свидетельствуют о проблемах в защите.

Факты о командах

«Барселона»

9 место после 7 туров Лиги чемпионов

13 очков в активе

Забивает в 14 матчах подряд

В среднем 2.60 гола за матч за последние 5 игр

В среднем 1.20 пропущенного мяча за матч

«Копенгаген»

26 место после 7 туров

8 очков в активе

Не проигрывает в 5 последних матчах

В среднем 2.00 гола за матч за последние 5 игр

В среднем 1.20 пропущенного мяча за матч

Прогноз на матч «Барселона» – «Копенгаген»

С учетом текущей формы обе команды ориентированы на атакующий футбол и регулярно забивают, однако разница в классе и стабильности склоняет баланс в пользу «Барселоны». «Копенгаген» способен создать проблемы за счет результативной игры, но оборонительные показатели гостей выглядят менее надежными. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев при высокой результативности и обмене голами.

Рекомендованные ставки