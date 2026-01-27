28 января в рамках 8 тура Лиги чемпионов «Барселона» примет «Копенгаген». Каталонский клуб находится ближе к зоне плей-офф и стремится закрепить позиции в таблице, тогда как датская команда ведет борьбу за сохранение турнирных шансов. Матч имеет важное значение для обеих сторон, поскольку каждая из них демонстрирует высокую результативность и нестабильность в обороне.
«Барселона»
«Барселона» показывает уверенную игру в атаке и регулярно поражает ворота соперников. В последних пяти матчах команда забила 13 голов, подтверждая высокий атакующий потенциал. При этом оборона остается уязвимой: 6 пропущенных мячей за тот же период и серия матчей с пропущенными голами в Лиге чемпионов. Каталонцы редко проигрывают и стабильно навязывают темп, что делает их фаворитами встречи.
«Копенгаген»
«Копенгаген» демонстрирует устойчивую форму и не проигрывает в последних матчах турнира. В пяти последних играх команда забила 10 голов и пропустила 6, показывая баланс между атакой и обороной. Датский клуб стабильно забивает и способен навязать борьбу даже более статусным соперникам. При этом регулярные пропущенные мячи свидетельствуют о проблемах в защите.
Факты о командах
«Барселона»
- 9 место после 7 туров Лиги чемпионов
- 13 очков в активе
- Забивает в 14 матчах подряд
- В среднем 2.60 гола за матч за последние 5 игр
- В среднем 1.20 пропущенного мяча за матч
«Копенгаген»
- 26 место после 7 туров
- 8 очков в активе
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- В среднем 2.00 гола за матч за последние 5 игр
- В среднем 1.20 пропущенного мяча за матч
Прогноз на матч «Барселона» – «Копенгаген»
С учетом текущей формы обе команды ориентированы на атакующий футбол и регулярно забивают, однако разница в классе и стабильности склоняет баланс в пользу «Барселоны». «Копенгаген» способен создать проблемы за счет результативной игры, но оборонительные показатели гостей выглядят менее надежными. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев при высокой результативности и обмене голами.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 1.80