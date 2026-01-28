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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Барселона - Копенгаген
Барселона - Копенгаген: обзор матча 28 января 2026
Барселона
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
4 : 1
Завершен
Копенгаген
48'
Р. Левандовски
60'
Л. Ямаль
69'
Рафинья (П)
85'
М. Рэшфорд
4'
В. Дадасон
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Копенгаген
Завершен
90'
+4
Желтая карточка
Габриэл Перейра
90'
+1
Гол отменен
Габриэл Перейра
90'
+7'
87'
Желтая карточка
Биргер Мелинг
(фол)
ГОЛ! 4:1!
Маркус Рэшфорд
85'
Замена
Ферран Торрес
️️️️➡️️
Роберт Левандовски
82'
Замена
Марк Касадо
️️️️➡️️
Фермин Лопес
79'
78'
Замена
Oliver Højer
️️️️➡️️
Мохамед Эльюнусси
Травма
Фермин Лопес
78'
Замена
Рональд Араухо
️️️️➡️️
Жерар Мартин
72'
Замена
Маркус Рэшфорд
️️️️➡️️
Дани Ольмо
72'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Рафинья
69'
65'
Замена
Юссуфа Мукоко
️️️️➡️️
Джордан Ларссон
65'
Замена
Роберт
️️️️➡️️
Элиас Ахури
ГОЛ! 2:1!
Ламин Ямаль
Пас отдал
Фермин Лопес
60'
56'
Замена
Мадс Эмиль Мадсен
️️️️➡️️
Вильям Клем
55'
Замена
Виктор Классон
️️️️➡️️
Виктор Дадасон
ГОЛ! 1:1!
Роберт Левандовски
Пас отдал
Ламин Ямаль
48'
Замена
Марк Берналь
️️️️➡️️
Эрик Гарсия
46'
45'
+1'
39'
Желтая карточка
Дзюнносуке Сузуки
(фол)
Желтая карточка
Ламин Ямаль
38'
27'
Желтая карточка
Маркос Лопес
4'
ГОЛ! 0:1!
Виктор Дадасон
Пас отдал
Мохамед Эльюнусси
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
16
Фермин Лопес
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
(К)
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Копенгаген
1
Доминик Котарски
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Габриэл Перейра
(К)
ЦЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
6
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Элиас Ахури
ПВ
39
Виктор Дадасон
ЦФ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
14
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Ферран Торрес
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
Копенгаген
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
42
Мунаше Гарананга
ЦЗ
42
Graham Ankamafio
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
29
Jonathan Moalem
ЦП
38
Oliver Højer
ЦП
7
Виктор Классон
ЛВ
16
Роберт
ЛВ
26
Лайам Уэст
ПВ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Гарсия
5
Кунде
24
Гарсия
22
Кубарси
3
Бальде
18
Мартин
16
Лопес
10
Ямаль
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
3-3-2-2
1
Котарски
5
Перейра
20
Сузуки
6
Хацидиакос
15
Лопес
36
Клем
24
Мелинг
7
Ахури
10
Эльюнусси
11
Ларссон
39
Дадасон
18
Мартин
4
Араухо
4
Араухо
18
Мартин
24
Гарсия
22
Берналь
22
Берналь
24
Гарсия
16
Лопес
17
Касадо
17
Касадо
16
Лопес
20
Ольмо
14
Рэшфорд
14
Рэшфорд
20
Ольмо
9
Левандовски
7
Торрес
7
Торрес
9
Левандовски
36
Клем
21
Мадсен
21
Мадсен
36
Клем
10
Эльюнусси
38
38
10
Эльюнусси
39
Дадасон
7
Классон
7
Классон
39
Дадасон
7
Ахури
16
Роберт
16
Роберт
7
Ахури
11
Ларссон
9
Мукоко
9
Мукоко
11
Ларссон
Остались в запасе
Барселона
Копенгаген
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
43
Томми Маркес
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
42
Мунаше Гарананга
ЦЗ
42
Graham Ankamafio
ЦЗ
29
Jonathan Moalem
ЦП
26
Лайам Уэст
ПВ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
43
Томми Маркес
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
42
Мунаше Гарананга
ЦЗ
42
Graham Ankamafio
ЦЗ
29
Jonathan Moalem
ЦП
26
Лайам Уэст
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Якоб Неструп
Барселона
Точно не сыграют
Жоау Канселу
ПЗ
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Гави
ЦП
Педри
ЦП
Френки де Йонг
ЦП
Копенгаген
Точно не сыграют
Томас Делэни
ОП
Родриго Уэскас
ПЗ
Магнус Маттссон
ЛВ
K. Myrie
ЦЗ
Амир Ричардсон
ЦП
Статистика матча Барселона - Копенгаген
1
4
Всего ударов по воротам
28
6
Удары в створ
13
1
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
0
1
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
11
Офсайды
1
6
Количество передач
761
234
Сейвы
0
8
Точность передач %
89
65
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
11
3
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
3.18
1.06
xGP (предотвращенные голы)
-0.01
-0.01
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Камп Ноу
Посещаемость:
44609
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