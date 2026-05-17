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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Рандерс
Копенгаген - Рандерс: обзор матча 17 мая 2026
Копенгаген
17.05.2026, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 32 тур
5 : 0
Завершен
Рандерс
6'
В. Классон
8'
Ю. Мукоко
34'
Д. Сузуки
49'
Д. Ларссон
76'
Д. Ларссон
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Рандерс
Завершен
90'
+3'
Замена
Аурелиу Бута
️️️️➡️️
Занка
87'
83'
Замена
Felix Sommer
️️️️➡️️
Фредерик Лауэнборг
ГОЛ! 5:0!
Джордан Ларссон
76'
Замена
Томас Делэни
️️️️➡️️
Виктор Классон
73'
Замена
Маркос Лопес
️️️️➡️️
Биргер Мелинг
72'
Замена
Geovanni Vianney
️️️️➡️️
Вильям Клем
72'
69'
Травма
Тибо Клидже
68'
Замена
Musa Toure
️️️️➡️️
Тибо Клидже
55'
Замена
Сабил Хансен
️️️️➡️️
Benjamin Örn
55'
Замена
Андре Ремер
️️️️➡️️
Martin André Sjølstad
55'
Замена
Mike Themsen
️️️️➡️️
Элиес Махмуд
Замена
Oliver Højer
️️️️➡️️
Роберт
55'
Травма
Роберт
55'
ГОЛ! 4:0!
Джордан Ларссон
49'
Гол отменен - офсайд
Юссуфа Мукоко
45'
+1
Желтая карточка
Биргер Мелинг
45'
45'
+1'
ГОЛ! 3:0!
Дзюнносуке Сузуки
Пас отдал
Джордан Ларссон
34'
ГОЛ! 2:0!
Юссуфа Мукоко
Пас отдал
Джордан Ларссон
8'
ГОЛ! 1:0!
Виктор Классон
Пас отдал
Юссуфа Мукоко
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Копенгаген
1
Доминик Котарски
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
6
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
7
Виктор Классон
(К)
ЛВ
16
Роберт
ЛВ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Рандерс
32
Jannich Storch
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
4
Вессел Даммерс
(К)
ЦЗ
15
Martin André Sjølstad
ЦЗ
23
Benjamin Örn
ЦЗ
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
8
Laurits Pedersen
ЦП
17
Матиас Греве
АП
11
Элиес Махмуд
ПВ
30
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
42
Graham Ankamafio
ЦЗ
17
Аурелиу Бута
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
38
Oliver Højer
ЦП
29
Jonathan Moalem
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
Рандерс
22
Mert Demirci
ВР
24
Сабил Хансен
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
54
Felix Sommer
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
7
Mike Themsen
ЦП
38
Max Albæk Andersen
ЦП
10
Warren Caddy
ЦП
19
Musa Toure
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Котарски
24
Мелинг
6
Хацидиакос
25
Занка
20
Сузуки
36
Клем
21
Мадсен
16
Роберт
7
Классон
11
Ларссон
9
Мукоко
4-2-2-1
32
4
Даммерс
15
23
44
Дир
14
Лауэнборг
8
11
Махмуд
17
Греве
30
Клидже
24
Мелинг
15
Лопес
15
Лопес
24
Мелинг
25
Занка
17
Бута
17
Бута
25
Занка
7
Классон
27
Делэни
27
Делэни
7
Классон
16
Роберт
38
38
16
Роберт
36
Клем
44
44
36
Клем
23
24
Хансен
24
Хансен
23
14
Лауэнборг
54
54
14
Лауэнборг
15
28
Ремер
28
Ремер
15
11
Махмуд
7
7
11
Махмуд
30
Клидже
19
19
30
Клидже
Остались в запасе
Копенгаген
Рандерс
31
Рунар Рунарссон
ВР
42
Graham Ankamafio
ЦЗ
29
Jonathan Moalem
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
Главный тренер
Якоб Неструп
22
Mert Demirci
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
38
Max Albæk Andersen
ЦП
10
Warren Caddy
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
42
Graham Ankamafio
ЦЗ
29
Jonathan Moalem
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
Остались в запасе
22
Mert Demirci
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
38
Max Albæk Andersen
ЦП
10
Warren Caddy
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Колин Тодд
Копенгаген
Точно не сыграют
Андреас Корнелиус
ЦФ
Родриго Уэскас
ПЗ
Магнус Маттссон
ЛВ
Лайам Уэст
ПВ
Элиас Ахури
ПВ
Виктор Дадасон
ЦФ
Габриэл Перейра
ЦЗ
Рандерс
Точно не сыграют
Джон Бьоркенгрен
ЦП
Cyril Edudzi
ЦП
Oliver Jones
ЦП
Paul Izzo
ЦФ
Статистика матча Копенгаген - Рандерс
1
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
1
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
8
3
Офсайды
7
1
Количество передач
629
381
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.21
0.22
xGP (предотвращенные голы)
-2.24
-2.24
Информация о матче
Главный судья:
Jens Maae, Denmark
Стадион:
Паркен
Посещаемость:
24981
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Копенгаген
5 : 0
17.05.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 31 тур
Рандерс
2 : 2
11.05.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 31 тур
Силькеборг
0 : 4
10.05.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 30 тур
Фредерисия
3 : 3
03.05.2026
Копенгаген
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Брондбю
1 : 3
21.05.2026
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Копенгаген
5 : 0
17.05.2026
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