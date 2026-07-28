Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между датским «Копенгагеном» и украинским «Полесьем» пройдет 29 июля 2026 года в Копенгагене на стадионе «Паркен». Первая встреча завершилась результативной ничьей 3:3, что оставляет интригу перед ответной игрой: хозяева имеют три гола на выезде, что дает им небольшое преимущество. «Копенгаген» подходит к матчу в отличной форме – восемь матчей без поражений, мощная атака (2.40 гола в среднем за последние пять игр) и стабильная результативность (забивает в восьми последних встречах). «Полесье», напротив, пропускает в четырех последних матчах и имеет слабую оборону (1.80 пропущенных в среднем за игру). Сможет ли украинский клуб преодолеть давление «Паркена» и сотворить сенсацию, или «Копенгаген» использует преимущество домашнего поля и гостевых голов, чтобы пройти в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом атакующем противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Копенгаген» подходит к ответной игре с явным преимуществом в атаке: в последних пяти матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру) и не проигрывает в восьми последних встречах. В первом матче датчане забили трижды на выезде, что дает им тактическое преимущество – теперь им достаточно сыграть вничью 0:0 или 1:1, чтобы пройти дальше. Однако их оборона небезупречна – они пропускают в семи последних матчах и в среднем за последние пять игр пропускают 1.80 гола. Это означает, что «Полесье» способно забить, но атака хозяев еще мощнее. Домашняя поддержка на «Паркене» и класс игроков должны помочь «Копенгагену» доминировать, особенно учитывая их опыт выступлений в еврокубках.

«Полесье» также показал свой атакующий потенциал в первой игре, забив три мяча, но его оборона оказалась уязвимой – они пропускают в четырех последних матчах и в среднем за последние пять игр пропускают 1.80 гола. В гостях украинцам будет сложнее, особенно против команды, которая забивает почти в каждом матче. «Полесье» забивает в среднем 1.20 гола за последние пять игр, что ниже, чем у соперника. Им нужно забивать как минимум дважды, чтобы компенсировать возможный гол хозяев, но их защита вряд ли выдержит давление мощной атаки «Копенгагена», особенно при необходимости рисковать.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Копенгаген» является фаворитом и должен уверенно победить на своем поле. Хозяева имеют преимущество в атаке, опыте и домашней поддержке, а гости, несмотря на результативность, слишком много пропускают. Победа «Копенгагена» с разницей как минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче команды выдали результативную ничью 3:3, что показало атакующий потенциал обеих сторон. Однако «Копенгаген» забил три гола на выезде, что дает им преимущество в случае ничьей. Текущая форма «Копенгагена» (восемь матчей без поражений, 2.40 гола за игру) и слабость обороны «Полесья» (пропуски в четырех последних матчах) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество и добиться победы.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (100%) Побед - 0 (0%) 3 Забитых мячей 3 3 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа Самая крупная ничья Лига конференций, 2 раунд Полесье 3 : 3 Копенгаген Лига конференций, 2 раунд Полесье 3 : 3 Копенгаген

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Копенгаген» сумеет обыграть «Полесье» с разницей как минимум в два мяча в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций, используя домашнюю поддержку, мощную атаку и преимущество гостевых голов. Украинский клуб будет атаковать, но его защита не выдержит давления хозяев, которые наверняка реализуют свои моменты. Учитывая, что «Копенгаген» забивает в среднем 2.40 гола за матч, а «Полесье» пропускает 1.80, победа хозяев с разницей в два и более мяча выглядит логичной. Ставка на победу «Копенгагена» с форой (-1) за 1.95 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Копенгагеном» и «Полесьем» состоится 29 июля 2026 года в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.