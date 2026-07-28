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«Копенгаген» – «Полесье»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

28 июля 2026 10:45
Копенгаген - Полесье
29 июл. 2026, среда 20:00 | Лига конференций, 2 раунд
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1.95
Победа «Копенгагена» с форой (-1)
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между датским «Копенгагеном» и украинским «Полесьем» пройдет 29 июля 2026 года в Копенгагене на стадионе «Паркен». Первая встреча завершилась результативной ничьей 3:3, что оставляет интригу перед ответной игрой: хозяева имеют три гола на выезде, что дает им небольшое преимущество. «Копенгаген» подходит к матчу в отличной форме – восемь матчей без поражений, мощная атака (2.40 гола в среднем за последние пять игр) и стабильная результативность (забивает в восьми последних встречах). «Полесье», напротив, пропускает в четырех последних матчах и имеет слабую оборону (1.80 пропущенных в среднем за игру). Сможет ли украинский клуб преодолеть давление «Паркена» и сотворить сенсацию, или «Копенгаген» использует преимущество домашнего поля и гостевых голов, чтобы пройти в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом атакующем противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Копенгаген» подходит к ответной игре с явным преимуществом в атаке: в последних пяти матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру) и не проигрывает в восьми последних встречах. В первом матче датчане забили трижды на выезде, что дает им тактическое преимущество – теперь им достаточно сыграть вничью 0:0 или 1:1, чтобы пройти дальше. Однако их оборона небезупречна – они пропускают в семи последних матчах и в среднем за последние пять игр пропускают 1.80 гола. Это означает, что «Полесье» способно забить, но атака хозяев еще мощнее. Домашняя поддержка на «Паркене» и класс игроков должны помочь «Копенгагену» доминировать, особенно учитывая их опыт выступлений в еврокубках.

«Полесье» также показал свой атакующий потенциал в первой игре, забив три мяча, но его оборона оказалась уязвимой – они пропускают в четырех последних матчах и в среднем за последние пять игр пропускают 1.80 гола. В гостях украинцам будет сложнее, особенно против команды, которая забивает почти в каждом матче. «Полесье» забивает в среднем 1.20 гола за последние пять игр, что ниже, чем у соперника. Им нужно забивать как минимум дважды, чтобы компенсировать возможный гол хозяев, но их защита вряд ли выдержит давление мощной атаки «Копенгагена», особенно при необходимости рисковать.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Копенгаген» является фаворитом и должен уверенно победить на своем поле. Хозяева имеют преимущество в атаке, опыте и домашней поддержке, а гости, несмотря на результативность, слишком много пропускают. Победа «Копенгагена» с разницей как минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче команды выдали результативную ничью 3:3, что показало атакующий потенциал обеих сторон. Однако «Копенгаген» забил три гола на выезде, что дает им преимущество в случае ничьей. Текущая форма «Копенгагена» (восемь матчей без поражений, 2.40 гола за игру) и слабость обороны «Полесья» (пропуски в четырех последних матчах) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество и добиться победы.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (100%)
Побед - 0 (0%)
3
Забитых мячей
3
3
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья
Лига конференций, 2 раунд
Полесье
3 : 3
23.07.2026
Копенгаген
Лига конференций, 2 раунд
Полесье
3 : 3
23.07.2026
Копенгаген

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ЦЗ
37
Mustapha Nyassi
ПЗ
16
Роберт
ЛП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
36
Вильям Клем
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ПП
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Полесье
77
Георгий Бущан
ВР
55
Борис Крушинский
ЛЗ
5
Эдуард Сарапий
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
15
Богдан Михайличенко
ПЗ
27
Олег Федор
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
11
Леандру Андраде
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
3-2-4-1
31
Рунарссон
20
Сузуки
4
Гарананга
2
Беймо
15
Лопес
37
Nyassi
16
Роберт
21
Мадсен
36
Клем
10
Эльюнусси
9
Мукоко
4-3-3
77
Бущан
15
Михайличенко
5
Сарапий
44
Чоботенко
55
Крушинский
27
Федор
6
Tomandzoto
18
Андриевский
11
Андраде
95
Краснопир
7
Назаренко
Остались в запасе
Копенгаген
Полесье
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Руслан Ротань

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Копенгаген» сумеет обыграть «Полесье» с разницей как минимум в два мяча в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций, используя домашнюю поддержку, мощную атаку и преимущество гостевых голов. Украинский клуб будет атаковать, но его защита не выдержит давления хозяев, которые наверняка реализуют свои моменты. Учитывая, что «Копенгаген» забивает в среднем 2.40 гола за матч, а «Полесье» пропускает 1.80, победа хозяев с разницей в два и более мяча выглядит логичной. Ставка на победу «Копенгагена» с форой (-1) за 1.95 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Копенгагеном» и «Полесьем» состоится 29 июля 2026 года в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Копенгаген» – «Полесье»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

1.95
Победа «Копенгагена» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Полесье Копенгаген
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