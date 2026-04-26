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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Рандерс
Силькеборг - Рандерс: обзор матча 26 апреля 2026
Силькеборг
26.04.2026, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Рандерс
8'
S. Stüker
89'
J. Nielsen
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Рандерс
Завершен
Желтая карточка
Робин Эстрем
90'
+5
90'
+6'
ГОЛ! 2:0!
Julius Nielsen
Пас отдал
Каллум Маккоуэтт
89'
Замена
Julius Nielsen
️️️️➡️️
Wiliam Kirk
85'
81'
Желтая карточка
Джон Бьоркенгрен
81'
Замена
Mike Themsen
️️️️➡️️
Элиес Махмуд
78'
Замена
Тибо Клидже
️️️️➡️️
Laurits Pedersen
77'
Замена
Martin André Sjølstad
️️️️➡️️
Николас Дир
68'
Замена
Ousseynou Fall Seck
️️️️➡️️
Cyril Edudzi
68'
Замена
Benjamin Örn
️️️️➡️️
Лукас Лиссенс
Замена
Mads Freundlich
️️️️➡️️
Adam Wikman
62'
Замена
Mads Larsen
️️️️➡️️
Alexander Simmelhack
62'
Замена
Villads Westh
️️️️➡️️
Оливер Росс
46'
45'
+2'
41'
Желтая карточка
Вессел Даммерс
ГОЛ! 1:0!
Simon Stüker
Пас отдал
Оливер Росс
8'
Замена
Simon Stüker
️️️️➡️️
Андреас Поульсен
7'
Травма
Андреас Поульсен
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К)
ВР
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
27
Wiliam Kirk
ЦП
6
Adam Wikman
ЦП
17
Каллум Маккоуэтт
ЛВ
11
Оливер Росс
ЦФ
9
Alexander Simmelhack
ЦФ
23
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Рандерс
2
Лукас Лиссенс
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
(К)
ЦЗ
8
Laurits Pedersen
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
10
Warren Caddy
ЦП
33
Cyril Edudzi
ЦП
17
Матиас Греве
АП
11
Элиес Махмуд
ПВ
1
Paul Izzo
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Силькеборг
30
Аске Андресен
ВР
28
Simon Stüker
ЦЗ
14
Софус Бергер
ЦП
7
Villads Westh
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
33
Mads Freundlich
ЦП
36
Julius Nielsen
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
АП
15
Melker Jonsson
ЦФ
Рандерс
32
Jannich Storch
ВР
23
Benjamin Örn
ЦЗ
15
Martin André Sjølstad
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
25
Ousseynou Fall Seck
ЦП
7
Mike Themsen
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
30
Тибо Клидже
ЦФ
19
Musa Toure
ЦФ
4-2-1-3
1
Ларсен
19
Гаммельбю
4
Ганшаш
2
Поульсен
3
Эстрем
27
6
17
Маккоуэтт
23
Адамсен
9
11
Росс
3-4-2-1
2
Лиссенс
3
Хег
4
Даммерс
44
Дир
6
Бьоркенгрен
10
33
8
11
Махмуд
17
Греве
1
2
Поульсен
28
28
2
Поульсен
11
Росс
7
7
11
Росс
9
20
20
9
6
33
33
6
27
36
36
27
2
Лиссенс
23
23
2
Лиссенс
44
Дир
15
15
44
Дир
33
25
25
33
11
Махмуд
7
7
11
Махмуд
8
30
Клидже
30
Клидже
8
Остались в запасе
Силькеборг
Рандерс
30
Аске Андресен
ВР
14
Софус Бергер
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
АП
15
Melker Jonsson
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
32
Jannich Storch
ВР
28
Андре Ремер
ОП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
19
Musa Toure
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
30
Аске Андресен
ВР
14
Софус Бергер
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
АП
15
Melker Jonsson
ЦФ
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
28
Андре Ремер
ОП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
19
Musa Toure
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Колин Тодд
Силькеборг
Точно не сыграют
Юнес Бакиз
ЛВ
Александер Буш
ЦЗ
M. Oxenberg
Pontus Rödin
ЦЗ
Рандерс
Точно не сыграют
Oliver Jones
ЦП
Статистика матча Силькеборг - Рандерс
1
2
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
7
15
Офсайды
1
2
Количество передач
500
576
Сейвы
8
5
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.35
2.43
xGP (предотвращенные голы)
0.33
0.33
Информация о матче
Главный судья:
Jonas Hansen, Denmark
Стадион:
JYSK Park, Silkeborg
Посещаемость:
4422
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22 июля 2025, 08:37
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16 июня 2025, 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
16 февраля 2025, 22:12
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18 сентября 2024, 15:06
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Дания. Суперлига, 32 тур
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17.05.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 31 тур
Рандерс
2 : 2
11.05.2026
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Дания. Суперлига, 31 тур
Силькеборг
0 : 4
10.05.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 30 тур
Оденсе
2 : 3
03.05.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 32 тур
Фредерисия
4 : 1
17.05.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 31 тур
Силькеборг
0 : 4
10.05.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 30 тур
Оденсе
2 : 3
03.05.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 29 тур
Силькеборг
2 : 0
26.04.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 32 тур
Копенгаген
5 : 0
17.05.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 31 тур
Рандерс
2 : 2
11.05.2026
Оденсе
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Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Силькеборг
2 : 0
26.04.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 28 тур
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2 : 2
23.04.2026
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