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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Фредерисия - Силькеборг
Фредерисия - Силькеборг: обзор матча 17 мая 2026
Фредерисия
17.05.2026, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 32 тур
4 : 1
Завершен
Силькеборг
26'
S. Crone
33'
J. Jessen
41'
J. Lindekilde
74'
S. Johannesen
79'
W. Kirk
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фредерисия - Силькеборг
Завершен
90'
+3
Пенальти не реализован
Йенс-Мартин Гаммельбю
90'
+3'
88'
Замена
Йеппе Андерсен
️️️️➡️️
Mads Larsen
Замена
G. Marcussen
️️️️➡️️
Friday Etim
88'
79'
ГОЛ! 4:1!
Wiliam Kirk
Пас отдал
Йенс-Мартин Гаммельбю
78'
Желтая карточка
Simon Stüker
ГОЛ! 4:0!
Sofus Johannesen
Пас отдал
Jonatan Lindekilde
74'
Замена
Eskild Dall
️️️️➡️️
Daniel Kristjansson
69'
60'
Замена
Julius Nielsen
️️️️➡️️
Каллум Маккоуэтт
Замена
️️️️➡️️
Йеппе Кудск
56'
Замена
Elias Hansborg
️️️️➡️️
Андреас Пюндт
56'
Замена
Андерс Даль
️️️️➡️️
S. Crone
56'
46'
Замена
Софус Бергер
️️️️➡️️
Рами Аль-Хадж
46'
Замена
Simon Stüker
️️️️➡️️
Villads Westh
45'
+2'
ГОЛ! 3:0!
Jonatan Lindekilde
Пас отдал
Daniel Kristjansson
41'
ГОЛ! 2:0!
J. Jessen
Пас отдал
Андреас Пюндт
33'
ГОЛ! 1:0!
S. Crone
Пас отдал
J. Jessen
26'
Желтая карточка
Йеппе Кудск
25'
Гол отменен - офсайд
Friday Etim
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фредерисия
90
Вальдемар Бирксе-Торсен
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
5
Frederik Rieper
(К)
ЦЗ
8
J. Jessen
ЦЗ
17
Daniel Kristjansson
ЦЗ
21
Jonatan Lindekilde
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
16
Sofus Johannesen
ЦП
25
Friday Etim
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Хансен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К)
ВР
24
Alexander Madsen
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
27
Wiliam Kirk
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
7
Villads Westh
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
АП
17
Каллум Маккоуэтт
ЛВ
11
Оливер Росс
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Фредерисия
22
Christoffer Maul Petersen
ВР
15
Malthe Ladefoged
ЦЗ
14
Андерс Даль
ЦП
9
Patrick Egelund
ЦП
97
Oscar Buch
ЦФ
29
Elias Hansborg
ЦФ
19
Eskild Dall
ЦФ
7
G. Marcussen
ЦФ
Силькеборг
30
Аске Андресен
ВР
28
Simon Stüker
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
14
Софус Бергер
ЦП
36
Julius Nielsen
ЦП
23
Тонни Адамсен
ЦФ
15
Melker Jonsson
ЦФ
3-2-3-2
90
Бирксе-Торсен
5
8
17
4
Кудск
12
21
18
Пюндт
16
6
25
4-3-2-1
1
Ларсен
3
Эстрем
24
4
Ганшаш
19
Гаммельбю
27
20
7
22
Аль-Хадж
17
Маккоуэтт
11
Росс
12
14
Даль
14
Даль
12
18
Пюндт
29
29
18
Пюндт
17
19
19
17
25
7
7
25
7
28
28
7
20
8
Андерсен
8
Андерсен
20
22
Аль-Хадж
14
Бергер
14
Бергер
22
Аль-Хадж
17
Маккоуэтт
36
36
17
Маккоуэтт
Остались в запасе
Фредерисия
Силькеборг
22
Christoffer Maul Petersen
ВР
15
Malthe Ladefoged
ЦЗ
9
Patrick Egelund
ЦП
97
Oscar Buch
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Хансен
30
Аске Андресен
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
23
Тонни Адамсен
ЦФ
15
Melker Jonsson
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
22
Christoffer Maul Petersen
ВР
15
Malthe Ladefoged
ЦЗ
9
Patrick Egelund
ЦП
97
Oscar Buch
ЦФ
Остались в запасе
30
Аске Андресен
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
23
Тонни Адамсен
ЦФ
15
Melker Jonsson
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Хансен
Главный тренер
Кент Нильсен
Фредерисия
Точно не сыграют
E. Simonsen
Силькеборг
Точно не сыграют
Юнес Бакиз
ЛВ
Александер Буш
ЦЗ
Mads Freundlich
ЦП
M. Oxenberg
Pontus Rödin
ЦЗ
Alexander Simmelhack
ЦФ
Adam Wikman
ЦП
Статистика матча Фредерисия - Силькеборг
1
1
Всего ударов по воротам
27
9
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
6
3
Офсайды
2
1
Количество передач
700
454
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
18
5
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
2.78
1.46
xGP (предотвращенные голы)
-1.3
-1.3
Информация о матче
Главный судья:
Frederik Svendsen, Denmark
Стадион:
Monjasa Park, Fredericia
Посещаемость:
2536
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