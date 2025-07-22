Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62

22 июля 2025 8:56
Силькеборг - Акурейри
23 июл. 2025, среда 20:00 | Лига конференций, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.62
Обе команды забьют
Сделать ставку

23 июля на «ЙЮСК-Парке» в Дании «Силькеборг» примет исландский «Акюрейри» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций. Обе команды не отличаются надeжной обороной, и потому предстоящая встреча обещает стать результативной. У хозяев заметно выше класс и опыт выступлений в еврокубках, но проблемы с защитой сохраняются, что делает матч непредсказуемым по сценарию, но не по исходу.

«Силькеборг»

Команда крайне нестабильна. В последних пяти матчах «Силькеборг» выиграл лишь один раз, при этом пропустив 13 голов – в среднем по 2.6 за игру. Последние поражения от «Брондбю» и «Санкт-Паули» с общим счeтом 0:7 подчeркивают слабость оборонительной линии. Однако важно учитывать и соперников: в большинстве случаев датчане играли против клубов выше классом.

В атаке «Силькеборг» старается действовать через фланги, забивая в среднем по голу за игру. На своeм поле команда смотрится лучше, и мотивация проявить себя в еврокубке может компенсировать внутренние проблемы.

«Акюрейри»

Исландцы находятся в похожем положении: команда нестабильна, но в атаке демонстрирует живость. За последние пять матчей – две победы и шесть забитых мячей. Однако при этом «Акюрейри» пропустил 13 голов, включая пять от «Валюра» и пять от «Хафнарфьордура». Команда регулярно даeт сбои в защите, особенно на выезде.

Выездной статус и отсутствие стабильной игры в обороне ставят «Акюрейри» в сложную ситуацию. Тем не менее, учитывая слабость обороны «Силькеборга», исландцы могут рассчитывать на как минимум один забитый мяч.

Факты о командах

«Силькеборг»

  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа в 1 из 5 последних матчей
  • Только 1 сухой матч за последние 10 игр

«Акюрейри»

  • В среднем: 1.20 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • Победа в 2 из 5 последних матчей
  • Только 1 выездная победа в 5 играх

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют слабую оборону, но при этом регулярно забивают. При прочих равных «Силькеборг» должен использовать преимущество домашнего поля и более высокий уровень игроков, чтобы добиться победы. Однако полностью исключить результативность гостей нельзя – игра должна получиться открытой.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90
  • Победа «Силькеборга» – коэффициент 1.62
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.62
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Акурейри Силькеборг
Другие прогнозы
22.07.2025
18:00
1.90
Лига чемпионов, 2 раунд
КуПС - Кайрат
Победа «Кайрата» с форой (0)
22.07.2025
19:00
1.40
Лига чемпионов, 2 раунд
Линкольн - Црвена Звезда
Победа «Црвены Звезды»
22.07.2025
19:00
1.44
Лига чемпионов, 2 раунд
Ноа - Ференцварош
Победа «Ференцвароша»
22.07.2025
20:00
1.80
Лига чемпионов, 2 раунд
Пафос - Маккаби
Победа «Маккаби» – коэффициент 1.80
22.07.2025
20:00
1.90
Лига чемпионов, 2 раунд
Виктория - Серветт
Победа «Виктории»
22.07.2025
20:00
2.15
Лига чемпионов, 2 раунд
РФШ - Мальме
РФШ не проиграет (1Х)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 