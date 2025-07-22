23 июля на «ЙЮСК-Парке» в Дании «Силькеборг» примет исландский «Акюрейри» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций. Обе команды не отличаются надeжной обороной, и потому предстоящая встреча обещает стать результативной. У хозяев заметно выше класс и опыт выступлений в еврокубках, но проблемы с защитой сохраняются, что делает матч непредсказуемым по сценарию, но не по исходу.

«Силькеборг»

Команда крайне нестабильна. В последних пяти матчах «Силькеборг» выиграл лишь один раз, при этом пропустив 13 голов – в среднем по 2.6 за игру. Последние поражения от «Брондбю» и «Санкт-Паули» с общим счeтом 0:7 подчeркивают слабость оборонительной линии. Однако важно учитывать и соперников: в большинстве случаев датчане играли против клубов выше классом.

В атаке «Силькеборг» старается действовать через фланги, забивая в среднем по голу за игру. На своeм поле команда смотрится лучше, и мотивация проявить себя в еврокубке может компенсировать внутренние проблемы.

«Акюрейри»

Исландцы находятся в похожем положении: команда нестабильна, но в атаке демонстрирует живость. За последние пять матчей – две победы и шесть забитых мячей. Однако при этом «Акюрейри» пропустил 13 голов, включая пять от «Валюра» и пять от «Хафнарфьордура». Команда регулярно даeт сбои в защите, особенно на выезде.

Выездной статус и отсутствие стабильной игры в обороне ставят «Акюрейри» в сложную ситуацию. Тем не менее, учитывая слабость обороны «Силькеборга», исландцы могут рассчитывать на как минимум один забитый мяч.

Факты о командах

«Силькеборг»

Пропускает в 10 матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

Победа в 1 из 5 последних матчей

Только 1 сухой матч за последние 10 игр

«Акюрейри»

В среднем: 1.20 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Победа в 2 из 5 последних матчей

Только 1 выездная победа в 5 играх

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют слабую оборону, но при этом регулярно забивают. При прочих равных «Силькеборг» должен использовать преимущество домашнего поля и более высокий уровень игроков, чтобы добиться победы. Однако полностью исключить результативность гостей нельзя – игра должна получиться открытой.

Рекомендованные ставки: