Кент Нильсен
Тренер
|Имя
|Кент
|Фамилия
|Нильсен
|Команда
|Силькеборг
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|28 декабря 1961
|Имя
|Кент
|Фамилия
|Нильсен
|Команда
|Силькеборг
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|28 декабря 1961
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Силькеборг
|0 : 3
|Копенгаген
|Дания. Суперлига, 18 тур
|26.02.2023
|Орхус
|1 : 1
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|05.03.2023
|Силькеборг
|2 : 1
|Нордшелланд
|Дания. Суперлига, 20 тур
|12.03.2023
|Брондбю
|2 : 1
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 21 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ольборг
|8
|2
|4
|2
|Силькеборг
|14
|4
|6
|4
|Дата
|Матч
|17.07.2022
|Виборг
|2 : 1
|Ольборг
|24.07.2022
|Ольборг
|1 : 3
|Копенгаген
|31.07.2022
|Ольборг
|0 : 0
|Хорсенс
|08.08.2022
|Силькеборг
|3 : 1
|Ольборг
|14.08.2022
|Ольборг
|0 : 0
|Нордшелланд
|21.08.2022
|Ольборг
|2 : 1
|Брондбю
|28.08.2022
|Рандерс
|1 : 0
|Ольборг
|04.09.2022
|Мидтьюлланд
|0 : 2
|Ольборг
|11.09.2022
|Силькеборг
|1 : 0
|Орхус
|18.09.2022
|Рандерс
|3 : 2
|Силькеборг
|02.10.2022
|Силькеборг
|2 : 1
|Хорсенс
|09.10.2022
|Оденсе
|1 : 1
|Силькеборг
|17.10.2022
|Силькеборг
|3 : 3
|Рандерс
|23.10.2022
|Хорсенс
|3 : 2
|Силькеборг
|30.10.2022
|Силькеборг
|1 : 2
|Виборг
|06.11.2022
|Ольборг
|1 : 2
|Силькеборг
|12.11.2022
|Силькеборг
|0 : 2
|Люнгбю
|19.02.2023
|Силькеборг
|0 : 3
|Копенгаген
|26.02.2023
|Орхус
|1 : 1
|Силькеборг
|05.03.2023
|Силькеборг
|2 : 1
|Нордшелланд
|12.03.2023
|Брондбю
|2 : 1
|Силькеборг
|19.03.2023
|Силькеборг
|0 : 0
|Мидтьюлланд