Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кент Нильсен - статистика

    Тренер
    Имя Кент
    Фамилия Нильсен
    Команда Силькеборг
    Гражданство Дания
    Дата рождения 28 декабря 1961
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.03.2023 Силькеборг 3 : 3 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 22 тур
    02.04.2023 Люнгбю 1 : 1 Силькеборг Дания. Суперлига, 1 тур
    11.04.2023 Силькеборг 1 : 2 Хорсенс Дания. Суперлига, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ольборг 8 2 4 2
    Силькеборг 24 4 7 13
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2022 Виборг 2 : 1 Ольборг
    24.07.2022 Ольборг 1 : 3 Копенгаген
    31.07.2022 Ольборг 0 : 0 Хорсенс
    08.08.2022 Силькеборг 3 : 1 Ольборг
    14.08.2022 Ольборг 0 : 0 Нордшелланд
    21.08.2022 Ольборг 2 : 1 Брондбю
    28.08.2022 Рандерс 1 : 0 Ольборг
    04.09.2022 Мидтьюлланд 0 : 2 Ольборг
    11.09.2022 Силькеборг 1 : 0 Орхус
    18.09.2022 Рандерс 3 : 2 Силькеборг
    02.10.2022 Силькеборг 2 : 1 Хорсенс
    09.10.2022 Оденсе 1 : 1 Силькеборг
    17.10.2022 Силькеборг 3 : 3 Рандерс
    23.10.2022 Хорсенс 3 : 2 Силькеборг
    30.10.2022 Силькеборг 1 : 2 Виборг
    06.11.2022 Ольборг 1 : 2 Силькеборг
    12.11.2022 Силькеборг 0 : 2 Люнгбю
    19.02.2023 Силькеборг 0 : 3 Копенгаген
    26.02.2023 Орхус 1 : 1 Силькеборг
    05.03.2023 Силькеборг 2 : 1 Нордшелланд
    12.03.2023 Брондбю 2 : 1 Силькеборг
    19.03.2023 Силькеборг 3 : 3 Мидтьюлланд
    02.04.2023 Люнгбю 1 : 1 Силькеборг
    11.04.2023 Силькеборг 1 : 2 Хорсенс
    16.04.2023 Оденсе 0 : 0 Силькеборг
    21.04.2023 Силькеборг 0 : 0 Ольборг
    01.05.2023 Мидтьюлланд 0 : 0 Силькеборг
    07.05.2023 Силькеборг 0 : 0 Оденсе
    14.05.2023 Силькеборг 0 : 0 Люнгбю
    21.05.2023 Хорсенс 0 : 0 Силькеборг
    29.05.2023 Силькеборг 0 : 0 Мидтьюлланд
    03.06.2023 Ольборг 0 : 0 Силькеборг
    • Читайте нас: 