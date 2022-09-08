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Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты

8 сентября 2022, 21:50

Завершились семь матчей первого тура группового этапа Лиги конференций.

Лига конференций. Группа A. 1-й тур

Хартс (Шотландия) – Истанбул Башакшехир (Турция) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Али Калдырым, 26; 0:2 – Ндайшими, 67; 0:3 – Кингсли (в свои ворота), 75; 0:4 – Озкан, 82.

Фиорентина (Италия) – РФШ (Латвия) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Барак, 56; 1:1 – Илич, 74.

Лига конференций. Группа B. 1-й тур

Андерлехт (Бельгия) – Силькеборг (Дания) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Силва (с пенальти), 81.

Лига конференций. Группа C. 1-й тур

Вильярреал (Испания) – Лех (Польша) – 4:3 (3:1)

Голы: 0:1 – Скурась, 2; 1:1 – Чуквуэзе, 32; 2:1 – Баэна, 36; 3:1 – Баэна, 40; Ишак (с пенальти), 47; 3:3 – Ишак, 62; 4:3 – Коклен, 89.

Аустрия (Австрия) – Хапоэль БШ (Израиль) – 0:0

Лига конференций. Группа D. 1-й тур

Словацко (Чехия) – Партизан (Сербия) – 3:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Калабишка, 5; 2:0 – Калабишка, 19; 2:1 – Диабате, 47; 2:2 – Диабате, 53; 2:3 – Рикарду, 62; 3:3 – Козак, 83.

Лига конференций. Группа G. 1-й тур

Балкани (Косово) – ЧФР Клуж (Румыния) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Тачи, 65; 1:1 – Матиас, 90+1.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций

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