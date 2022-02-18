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Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты

18 февраля 2022, 01:13
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Завершились еще четыре первых матча 1/16 финала Лиги конференций.

Домашние победы одержали «Марсель» и «Лестер» над «Карабахом» и «Рандерс» соответственно.

В гостях выиграли «Буде-Глимт» и «Партизан» у «Селтика» и пражской «Спарты» соответственно.

Лига конференций. 1/16 финала. Первые матчи

Марсель (Франция) – Карабах (Азербайджан) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Милик, 41; 2:0 – Милик, 44; 2:1 – Кади, 85; 3:1 – Пайет, 90+2.

Лестер Сити (Англия) – Рандерс (Дания) – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Ндиди, 23; 1:1 – Хаммершой-Мистрати, 45; 2:1 – Барнс, 49; 3:1 – Дака, 55; 4:1 – Дьюсбери-Холл, 74.

Селтик (Шотландия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Эспейор, 7; 0:2 – Пеллегрино, 55; 1:2 – Маэда, 79; 1:3 – Ветлесен, 81.

Спарта (Чехия) – Партизан (Сербия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мениг, 78.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций

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Лига конференций Марсель Карабах Лестер Рандерс Селтик Буде-Глимт Спарта Партизан
Комментарии (1)
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deds543
1645137740
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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