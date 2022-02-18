Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты

Завершились еще четыре первых матча 1/16 финала Лиги конференций.

Домашние победы одержали «Марсель» и «Лестер» над «Карабахом» и «Рандерс» соответственно.

В гостях выиграли «Буде-Глимт» и «Партизан» у «Селтика» и пражской «Спарты» соответственно.

Лига конференций. 1/16 финала. Первые матчи

Марсель (Франция) – Карабах (Азербайджан) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Милик, 41; 2:0 – Милик, 44; 2:1 – Кади, 85; 3:1 – Пайет, 90+2.

Лестер Сити (Англия) – Рандерс (Дания) – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Ндиди, 23; 1:1 – Хаммершой-Мистрати, 45; 2:1 – Барнс, 49; 3:1 – Дака, 55; 4:1 – Дьюсбери-Холл, 74.

Селтик (Шотландия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Эспейор, 7; 0:2 – Пеллегрино, 55; 1:2 – Маэда, 79; 1:3 – Ветлесен, 81.

Спарта (Чехия) – Партизан (Сербия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мениг, 78.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций