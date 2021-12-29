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    Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты

    Завершились еще четыре первых матча 1/16 финала Лиги конференций.

    Домашние победы одержали «Марсель» и «Лестер» над «Карабахом» и «Рандерс» соответственно.

    В гостях выиграли «Буде-Глимт» и «Партизан» у «Селтика» и пражской «Спарты» соответственно.

    Лига конференций. 1/16 финала. Первые матчи

    Марсель (Франция) – Карабах (Азербайджан) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Милик, 41; 2:0 – Милик, 44; 2:1 – Кади, 85; 3:1 – Пайет, 90+2.

    Лестер Сити (Англия) – Рандерс (Дания) – 4:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ндиди, 23; 1:1 – Хаммершой-Мистрати, 45; 2:1 – Барнс, 49; 3:1 – Дака, 55; 4:1 – Дьюсбери-Холл, 74.

    Селтик (Шотландия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эспейор, 7; 0:2 – Пеллегрино, 55; 1:2 – Маэда, 79; 1:3 – Ветлесен, 81.

    Спарта (Чехия) – Партизан (Сербия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Мениг, 78.

    Календарь Лиги конференций

    Результаты Лиги конференций

    Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала

    Лига чемпионов. «ПСЖ» сыграет с «Реалом»

    Лига конференций показала лучшие голы сезона с дальних дистанций

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 01:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      deds543 1 час назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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