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  • «Копенгаген» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026

«Копенгаген» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026

29 июля, 18:50
Копенгаген
29.07.2026, среда, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Полесье
27' М. Эльюнусси (П) 61' Роберт
90+3' Н. Гайдучик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
24
Доминик Котарски
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
16
Роберт
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
36
Вильям Клем
ОП
27
Томас Делэни
(К) ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Полесье
1
Георгий Бущан
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Руслан Бабенко
(К) ЦП
27
Олег Федор
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
51
Tobias Breum-Harild
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
18
K. Myrie
ЦЗ
40
Henrik Haraldsen
ЦЗ
37
Mustapha Nyassi
ЦП
34
Marvin Nasnas
ЦП
45
Gunnar Orri Olsen
ЦФ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
12
Artur Drobot
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
14
Линдон Эмерллаху
ОП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
10
Владислав Велетень
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
3-3-1-2-1
24
Котарски
15
Лопес
20
Сузуки
2
Беймо
33
Крал
36
Клем
27
Делэни
21
Мадсен
16
Роберт
10
Эльюнусси
14
Корнелиус
4-3-2-1
1
Бущан
31
Майсурадзе
44
Чоботенко
55
Крушинский
15
Михайличенко
18
Андриевский
8
Бабенко
27
Федор
7
Назаренко
11
Андраде
95
Краснопир
27
Делэни
24
Мелинг
24
Мелинг
27
Делэни
36
Клем
24
Гарананга
24
Гарананга
36
Клем
16
Роберт
17
Ларссон
17
Ларссон
16
Роберт
18
Андриевский
14
Эмерллаху
14
Эмерллаху
18
Андриевский
7
Назаренко
45
Брагару
45
Брагару
7
Назаренко
31
Майсурадзе
10
Велетень
10
Велетень
31
Майсурадзе
8
Бабенко
9
Филиппов
9
Филиппов
8
Бабенко
27
Федор
89
Гайдучик
89
Гайдучик
27
Федор
Остались в запасе
Копенгаген
Полесье
31
Рунар Рунарссон
ВР
51
Tobias Breum-Harild
ВР
18
K. Myrie
ЦЗ
40
Henrik Haraldsen
ЦЗ
37
Mustapha Nyassi
ЦП
34
Marvin Nasnas
ЦП
45
Gunnar Orri Olsen
ЦФ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
1
Олег Кудрик
ВР
12
Artur Drobot
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
51
Tobias Breum-Harild
ВР
18
K. Myrie
ЦЗ
40
Henrik Haraldsen
ЦЗ
37
Mustapha Nyassi
ЦП
34
Marvin Nasnas
ЦП
45
Gunnar Orri Olsen
ЦФ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
12
Artur Drobot
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Копенгаген - Полесье
1
1
1
Всего ударов по воротам
5
26
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
14
Нарушения
6
12
Офсайды
1
0
Количество передач
259
566
Сейвы
3
0
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
1
11
Блокированные удары
2
11
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
1
19

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Копенгаген» против «Полесья», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Копенгаген»«Полесье»

«Копенгаген» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Полесье Копенгаген
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