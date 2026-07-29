29.07.2026, среда, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
Лига конференций, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген
3-3-1-2-1
24
Котарски
15
Лопес
20
Сузуки
2
Беймо
33
Крал
36
Клем
27
Делэни
21
Мадсен
16
Роберт
10
Эльюнусси
14
Корнелиус
4-3-2-1
1
Бущан
31
Майсурадзе
44
Чоботенко
55
Крушинский
15
Михайличенко
18
Андриевский
8
Бабенко
27
Федор
7
Назаренко
11
Андраде
95
Краснопир
27
Делэни
24
Мелинг
24
Мелинг
27
Делэни
36
Клем
24
Гарананга
24
Гарананга
36
Клем
16
Роберт
17
Ларссон
17
Ларссон
16
Роберт
18
Андриевский
14
Эмерллаху
14
Эмерллаху
18
Андриевский
7
Назаренко
45
Брагару
45
Брагару
7
Назаренко
31
Майсурадзе
10
Велетень
10
Велетень
31
Майсурадзе
8
Бабенко
9
Филиппов
9
Филиппов
8
Бабенко
27
Федор
89
Гайдучик
89
Гайдучик
27
Федор
Остались в запасе
Копенгаген
Полесье
31
Рунар Рунарссон
ВР
51
Tobias Breum-Harild
ВР
18
K. Myrie
ЦЗ
40
Henrik Haraldsen
ЦЗ
37
Mustapha Nyassi
ЦП
34
Marvin Nasnas
ЦП
45
Gunnar Orri Olsen
ЦФ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
1
Олег Кудрик
ВР
12
Artur Drobot
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
51
Tobias Breum-Harild
ВР
18
K. Myrie
ЦЗ
40
Henrik Haraldsen
ЦЗ
37
Mustapha Nyassi
ЦП
34
Marvin Nasnas
ЦП
45
Gunnar Orri Olsen
ЦФ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
12
Artur Drobot
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Копенгаген - Полесье
1
1
1
Всего ударов по воротам
5
26
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
14
Нарушения
6
12
Офсайды
1
0
Количество передач
259
566
Сейвы
3
0
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
1
11
Блокированные удары
2
11
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
1
19
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Копенгаген» против «Полесья», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Полесье»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»