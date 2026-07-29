Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Копенгаген» против «Полесья», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Полесье»