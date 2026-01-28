28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Барселона
3-2-1-3-1
13
Гарсия
23
Кунде
5
Кубарси
24
Гарсия
3
Бальде
18
Мартин
16
Лопес
10
Ямаль
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
3-3-2-2
1
Котарски
5
Перейра
20
Сузуки
6
Хацидиакос
24
Мелинг
36
Клем
15
Лопес
30
Ахури
10
Эльюнусси
11
Ларссон
39
Дадасон
18
Мартин
4
Араухо
4
Араухо
18
Мартин
24
Гарсия
22
Берналь
22
Берналь
24
Гарсия
16
Лопес
17
Касадо
17
Касадо
16
Лопес
20
Ольмо
14
Рэшфорд
14
Рэшфорд
20
Ольмо
9
Левандовски
7
Торрес
7
Торрес
9
Левандовски
36
Клем
21
Мадсен
21
Мадсен
36
Клем
10
Эльюнусси
38
38
10
Эльюнусси
39
Дадасон
7
Классон
7
Классон
39
Дадасон
30
Ахури
16
Роберт
16
Роберт
30
Ахури
11
Ларссон
9
Мукоко
9
Мукоко
11
Ларссон
Остались в запасе
Барселона
Копенгаген
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
43
Томми Маркес
ОП
28
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
42
Graham Ankamafio
ЦЗ
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
29
Jonathan Moalem
ЦП
49
Лайам Уэст
ПВ
Главный тренер
Якоб Неструп
Барселона
Точно не сыграют
Статистика матча Барселона - Копенгаген
1
4
Всего ударов по воротам
28
6
Удары в створ
13
1
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
0
1
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
11
Офсайды
1
6
Количество передач
757
231
Сейвы
0
8
Точность передач %
89
65
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
11
3
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
3.05
1.06
xGP (предотвращенные голы)
-0.04
-0.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Копенгагена», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Копенгаген»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»