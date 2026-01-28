Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Барселона» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

«Барселона» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Вчера, 20:26
Барселона
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
4 : 1
Завершен
Копенгаген
48' Р. Левандовски 60' Л. Ямаль 69' Рафинья (П) 85' М. Рэшфорд
4' В. Дадасон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
16
Фермин Лопес
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
(К) ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Копенгаген
1
Доминик Котарски
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Габриэл Перейра
(К) ЦЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
6
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
30
Элиас Ахури
ПВ
39
Виктор Дадасон
ЦФ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
14
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Ферран Торрес
ПВ
28
Руни Барджи
ПВ
Копенгаген
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
42
Graham Ankamafio
ЦЗ
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
38
Oliver Højer
ЦП
29
Jonathan Moalem
ЦП
7
Виктор Классон
ЛВ
16
Роберт
ЛВ
49
Лайам Уэст
ПВ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Гарсия
23
Кунде
5
Кубарси
24
Гарсия
3
Бальде
18
Мартин
16
Лопес
10
Ямаль
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
3-3-2-2
1
Котарски
5
Перейра
20
Сузуки
6
Хацидиакос
24
Мелинг
36
Клем
15
Лопес
30
Ахури
10
Эльюнусси
11
Ларссон
39
Дадасон
18
Мартин
4
Араухо
4
Араухо
18
Мартин
24
Гарсия
22
Берналь
22
Берналь
24
Гарсия
16
Лопес
17
Касадо
17
Касадо
16
Лопес
20
Ольмо
14
Рэшфорд
14
Рэшфорд
20
Ольмо
9
Левандовски
7
Торрес
7
Торрес
9
Левандовски
36
Клем
21
Мадсен
21
Мадсен
36
Клем
10
Эльюнусси
38
38
10
Эльюнусси
39
Дадасон
7
Классон
7
Классон
39
Дадасон
30
Ахури
16
Роберт
16
Роберт
30
Ахури
11
Ларссон
9
Мукоко
9
Мукоко
11
Ларссон
Барселона
Точно не сыграют
Жоау Канселу
ПЗ
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Гави
ЦП
Педри
ЦП
Френки де Йонг
ЦП
Копенгаген
Точно не сыграют
Томас Делэни
ОП
Родриго Уэскас
ПЗ
Магнус Маттссон
ЛВ
K. Myrie
ЦЗ
Амир Ричардсон
ЦП
Лайам Уэст
ПВ
Статистика матча Барселона - Копенгаген
1
4
Всего ударов по воротам
28
6
Удары в створ
13
1
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
0
1
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
11
Офсайды
1
6
Количество передач
757
231
Сейвы
0
8
Точность передач %
89
65
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
11
3
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
3.05
1.06
xGP (предотвращенные голы)
-0.04
-0.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Копенгагена», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Копенгаген»

«Барселона» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Копенгаген Барселона
