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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Вайле
Копенгаген - Вайле: обзор матча 27 апреля 2026
Копенгаген
27.04.2026, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Вайле
31'
М. Эльюнусси
73'
В. Дадасон
85'
Д. Ларссон (П)
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Вайле
Завершен
90'
+6'
Желтая карточка
Занка
88'
Замена
Geovanni Vianney
️️️️➡️️
Джордан Ларссон
86'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Джордан Ларссон
85'
Замена
Аурелиу Бута
️️️️➡️️
Дзюнносуке Сузуки
78'
Замена
Виктор Классон
️️️️➡️️
Элиас Ахури
78'
77'
Замена
Bismark Edjeodji
️️️️➡️️
Мадс Энггор
ГОЛ! 2:0!
Виктор Дадасон
Пас отдал
Джордан Ларссон
73'
Замена
Томас Делэни
️️️️➡️️
Мадс Эмиль Мадсен
63'
Замена
Виктор Дадасон
️️️️➡️️
Андреас Корнелиус
63'
60'
Замена
M. Jensen
️️️️➡️️
Christian Gammelgaard
59'
Замена
Гиорги Табатадзе
️️️️➡️️
Эндрю Юлсагер
59'
Замена
Йелле Дуин
️️️️➡️️
Вахид Фагир
45'
+1'
ГОЛ! 1:0!
Мохамед Эльюнусси
Пас отдал
Элиас Ахури
31'
19'
Гол отменен - офсайд
Вахид Фагир
12'
Желтая карточка
Мадс Энггор
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Копенгаген
1
Доминик Котарски
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
6
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
25
Занка
(К)
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Элиас Ахури
ПВ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Вайле
24
Tobias Jakobsen
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
23
Lasse Flø
ЦП
30
Мадс Энггор
ЦП
6
Mike Vestergård
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
16
Tobias Bach
ЦП
2
Thomas Gundelund
(К)
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
7
Christian Gammelgaard
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
35
Kyung-hyun Lee
ЦЗ
17
Аурелиу Бута
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
23
Амир Ричардсон
ЦП
7
Виктор Классон
ЛВ
39
Виктор Дадасон
ЦФ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
Вайле
33
Gustav Knudsen
ВР
21
Гиорги Табатадзе
ЛЗ
31
Hjalte Gitz
ЦЗ
36
M. Jensen
ЦП
35
Eman Subasic
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
32
Bismark Edjeodji
ЦФ
20
Abdoulaye Camara
ЦФ
11
Jonathan Amon
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Котарски
15
Лопес
6
Хацидиакос
25
Занка
20
Сузуки
36
Клем
21
Мадсен
10
Эльюнусси
7
Ахури
14
Корнелиус
11
Ларссон
2-5-3
24
5
Лунд Йенсен
3
Серенсен
23
6
17
Юлсагер
16
30
Энггор
7
19
Фагир
2
20
Сузуки
17
Бута
17
Бута
20
Сузуки
21
Мадсен
27
Делэни
27
Делэни
21
Мадсен
7
Ахури
7
Классон
7
Классон
7
Ахури
14
Корнелиус
39
Дадасон
39
Дадасон
14
Корнелиус
11
Ларссон
44
44
11
Ларссон
17
Юлсагер
21
Табатадзе
21
Табатадзе
17
Юлсагер
7
36
36
7
19
Фагир
9
Дуин
9
Дуин
19
Фагир
30
Энггор
32
32
30
Энггор
Остались в запасе
Копенгаген
Вайле
31
Рунар Рунарссон
ВР
35
Kyung-hyun Lee
ЦЗ
23
Амир Ричардсон
ЦП
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
33
Gustav Knudsen
ВР
31
Hjalte Gitz
ЦЗ
35
Eman Subasic
ЦП
20
Abdoulaye Camara
ЦФ
11
Jonathan Amon
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
35
Kyung-hyun Lee
ЦЗ
23
Амир Ричардсон
ЦП
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
33
Gustav Knudsen
ВР
31
Hjalte Gitz
ЦЗ
35
Eman Subasic
ЦП
20
Abdoulaye Camara
ЦФ
11
Jonathan Amon
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Петер Соренсен
Копенгаген
Точно не сыграют
Габриэл Перейра
ЦЗ
Родриго Уэскас
ПЗ
Магнус Маттссон
ЛВ
K. Myrie
ЦЗ
Oliver Højer
ЦП
Биргер Мелинг
ЛЗ
Вайле
Точно не сыграют
R. Amoo
Tobias Lauritsen
ЦП
Стефан Велков
ЦЗ
Lundrim Hetemi
ЦФ
Андерс Якобсен
ПП
Лассе Нильсен
ЦЗ
S. Ravn
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
Статистика матча Копенгаген - Вайле
1
1
Всего ударов по воротам
27
5
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
12
6
Офсайды
1
1
Количество передач
498
358
Сейвы
0
1
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
13
2
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
18
2
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.7
0.16
xGP (предотвращенные голы)
-0.85
-0.85
Информация о матче
Главный судья:
Frederik Svendsen, Denmark
Стадион:
Паркен
Посещаемость:
20651
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