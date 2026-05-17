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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Вайле
Оденсе - Вайле: обзор матча 17 мая 2026
Оденсе
17.05.2026, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Вайле
5'
C. Gammelgaard (П)
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Вайле
Завершен
90'
+6'
Замена
Том Трибулл
️️️️➡️️
Фиете Арп
88'
79'
Замена
Nicolas Gammelgaard
️️️️➡️️
Christian Gammelgaard
73'
Замена
Abdoulaye Camara
️️️️➡️️
Миккель Дуэлунн
Замена
Lasse Legolas
️️️️➡️️
Leeroy Owusu
73'
63'
Замена
Bismark Edjeodji
️️️️➡️️
Эндрю Юлсагер
62'
Замена
Tobias Bach
️️️️➡️️
Йелле Дуин
62'
Гол отменен - офсайд
Эндрю Юлсагер
Замена
Bjørn Paulsen
️️️️➡️️
Julius Berthel Askou
60'
Замена
Адам Серенсен
️️️️➡️️
Йона Немец
60'
45'
+2'
34'
Желтая карточка
Lasse Flø
16'
Желтая карточка
Эндрю Юлсагер
Желтая карточка
Тео Сандер
5'
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Christian Gammelgaard
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Оденсе
30
Тео Сандер
ВР
24
Yaya Bojang
ЦЗ
13
Julius Berthel Askou
ЦЗ
15
Marcus McCoy
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
10
Ансси Сухонен
ЦП
11
Йона Немец
ЦФ
17
Noah Ganaus
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
(К)
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Вайле
24
Tobias Jakobsen
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
31
Hjalte Gitz
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
23
Lasse Flø
ЦП
6
Mike Vestergård
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
7
Christian Gammelgaard
ЦФ
2
Thomas Gundelund
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
19
Том Трибулл
ОП
23
William Martin
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
26
Lasse Legolas
ЦФ
25
Mads Abrahamsen
ЦФ
Вайле
21
Гиорги Табатадзе
ЛЗ
12
David Stojanović
ЦЗ
16
Tobias Bach
ЦП
36
M. Jensen
ЦП
35
Eman Subasic
ЦП
32
Bismark Edjeodji
ЦФ
20
Abdoulaye Camara
ЦФ
25
Nicolas Gammelgaard
ЦФ
11
Jonathan Amon
ЦФ
4-1-5
30
Сандер
24
13
15
14
Груббе
10
Сухонен
17
20
7
Арп
8
Фалк-Йенсен
11
Немец
3-3-1-3
24
31
5
Лунд Йенсен
3
Серенсен
23
6
17
Юлсагер
10
Дуэлунн
2
7
9
Дуин
11
Немец
3
Серенсен
3
Серенсен
11
Немец
7
Арп
19
Трибулл
19
Трибулл
7
Арп
23
23
13
4
4
13
20
26
26
20
9
Дуин
16
16
9
Дуин
17
Юлсагер
32
32
17
Юлсагер
10
Дуэлунн
20
20
10
Дуэлунн
7
25
25
7
Остались в запасе
Оденсе
Вайле
1
Мартин Хансен
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
6
Якоб Бонде
ЦП
25
Mads Abrahamsen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
21
Гиорги Табатадзе
ЛЗ
12
David Stojanović
ЦЗ
36
M. Jensen
ЦП
35
Eman Subasic
ЦП
11
Jonathan Amon
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
6
Якоб Бонде
ЦП
25
Mads Abrahamsen
ЦФ
Остались в запасе
21
Гиорги Табатадзе
ЛЗ
12
David Stojanović
ЦЗ
36
M. Jensen
ЦП
35
Eman Subasic
ЦП
11
Jonathan Amon
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Петер Соренсен
Оденсе
Точно не сыграют
Николас Бюрги
ЦЗ
Вильяр Михра
ВР
Max Ejdum
ЦП
Жей-Рой Грот
ЦФ
Исмаила Уедраого
ОП
Вайле
Точно не сыграют
Tobias Lauritsen
ЦП
S. Ravn
R. Amoo
Lundrim Hetemi
ЦФ
Андерс Якобсен
ПП
Лассе Нильсен
ЦЗ
Стефан Велков
ЦЗ
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
Игор Векич
ВР
Статистика матча Оденсе - Вайле
1
2
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
13
10
Офсайды
1
2
Количество передач
640
315
Сейвы
0
6
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.03
xGP (предотвращенные голы)
1.04
1.04
Информация о матче
Главный судья:
Jonas Hansen, Denmark
Стадион:
Оденсе
Посещаемость:
11136
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1
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6
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12 июня 2025, 12:14
6
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19 апреля 2025, 17:06
1
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31 марта 2025, 09:46
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2 : 2
11.05.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
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Оденсе
2 : 3
03.05.2026
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Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Рандерс
2 : 2
11.05.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 30 тур
Оденсе
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03.05.2026
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2 : 1
22.04.2026
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0 : 1
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Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
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Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
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