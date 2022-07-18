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    Ове Педерсен

    Тренер
    Имя Ове
    Фамилия Педерсен
    Команда Оденсе
    Гражданство Дания
    Дата рождения 30 августа 1954
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.02.2023 Оденсе 0 : 0 Рандерс Дания. Суперлига, 18 тур
    24.02.2023 Нордшелланд 4 : 2 Оденсе Дания. Суперлига, 19 тур
    05.03.2023 Копенгаген 7 : 0 Оденсе Дания. Суперлига, 20 тур
    10.03.2023 Оденсе 2 : 1 Ольборг Дания. Суперлига, 21 тур
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