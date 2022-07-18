Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ове Педерсен - статистика

    Тренер
    Имя Ове
    Фамилия Педерсен
    Команда Оденсе
    Гражданство Дания
    Дата рождения 30 августа 1954
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.03.2023 Орхус 1 : 0 Оденсе Дания. Суперлига, 22 тур
    31.03.2023 Оденсе 1 : 3 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 1 тур
    10.04.2023 Ольборг 2 : 3 Оденсе Дания. Суперлига, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Оденсе 32 8 9 15
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.07.2022 Оденсе 0 : 2 Нордшелланд
    24.07.2022 Рандерс 2 : 2 Оденсе
    29.07.2022 Оденсе 1 : 5 Мидтьюлланд
    07.08.2022 Оденсе 1 : 2 Орхус
    14.08.2022 Брондбю 2 : 0 Оденсе
    22.08.2022 Оденсе 1 : 0 Хорсенс
    28.08.2022 Силькеборг 1 : 2 Оденсе
    04.09.2022 Оденсе 1 : 2 Виборг
    10.09.2022 Оденсе 2 : 1 Копенгаген
    18.09.2022 Люнгбю 0 : 2 Оденсе
    30.09.2022 Ольборг 1 : 1 Оденсе
    09.10.2022 Оденсе 1 : 1 Силькеборг
    16.10.2022 Виборг 0 : 0 Оденсе
    21.10.2022 Оденсе 3 : 1 Люнгбю
    31.10.2022 Мидтьюлланд 1 : 2 Оденсе
    06.11.2022 Оденсе 1 : 1 Брондбю
    13.11.2022 Хорсенс 3 : 3 Оденсе
    19.02.2023 Оденсе 0 : 0 Рандерс
    24.02.2023 Нордшелланд 4 : 2 Оденсе
    05.03.2023 Копенгаген 7 : 0 Оденсе
    10.03.2023 Оденсе 2 : 1 Ольборг
    19.03.2023 Орхус 1 : 0 Оденсе
    31.03.2023 Оденсе 1 : 3 Мидтьюлланд
    10.04.2023 Ольборг 2 : 3 Оденсе
    16.04.2023 Оденсе 0 : 0 Силькеборг
    24.04.2023 Оденсе 0 : 0 Люнгбю
    28.04.2023 Хорсенс 0 : 0 Оденсе
    07.05.2023 Силькеборг 0 : 0 Оденсе
    12.05.2023 Оденсе 0 : 0 Ольборг
    21.05.2023 Люнгбю 0 : 0 Оденсе
    26.05.2023 Оденсе 0 : 0 Хорсенс
    03.06.2023 Мидтьюлланд 0 : 0 Оденсе
    • Читайте нас: 