Ове Педерсен - статистика
Тренер
|Имя
|Ове
|Фамилия
|Педерсен
|Команда
|Оденсе
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|30 августа 1954
|Имя
|Ове
|Фамилия
|Педерсен
|Команда
|Оденсе
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|30 августа 1954
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.03.2023
|Орхус
|1 : 0
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 22 тур
|31.03.2023
|Оденсе
|1 : 3
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 1 тур
|10.04.2023
|Ольборг
|2 : 3
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 2 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Оденсе
|32
|8
|9
|15
|Дата
|Матч
|18.07.2022
|Оденсе
|0 : 2
|Нордшелланд
|24.07.2022
|Рандерс
|2 : 2
|Оденсе
|29.07.2022
|Оденсе
|1 : 5
|Мидтьюлланд
|07.08.2022
|Оденсе
|1 : 2
|Орхус
|14.08.2022
|Брондбю
|2 : 0
|Оденсе
|22.08.2022
|Оденсе
|1 : 0
|Хорсенс
|28.08.2022
|Силькеборг
|1 : 2
|Оденсе
|04.09.2022
|Оденсе
|1 : 2
|Виборг
|10.09.2022
|Оденсе
|2 : 1
|Копенгаген
|18.09.2022
|Люнгбю
|0 : 2
|Оденсе
|30.09.2022
|Ольборг
|1 : 1
|Оденсе
|09.10.2022
|Оденсе
|1 : 1
|Силькеборг
|16.10.2022
|Виборг
|0 : 0
|Оденсе
|21.10.2022
|Оденсе
|3 : 1
|Люнгбю
|31.10.2022
|Мидтьюлланд
|1 : 2
|Оденсе
|06.11.2022
|Оденсе
|1 : 1
|Брондбю
|13.11.2022
|Хорсенс
|3 : 3
|Оденсе
|19.02.2023
|Оденсе
|0 : 0
|Рандерс
|24.02.2023
|Нордшелланд
|4 : 2
|Оденсе
|05.03.2023
|Копенгаген
|7 : 0
|Оденсе
|10.03.2023
|Оденсе
|2 : 1
|Ольборг
|19.03.2023
|Орхус
|1 : 0
|Оденсе
|31.03.2023
|Оденсе
|1 : 3
|Мидтьюлланд
|10.04.2023
|Ольборг
|2 : 3
|Оденсе
|16.04.2023
|Оденсе
|0 : 0
|Силькеборг
|24.04.2023
|Оденсе
|0 : 0
|Люнгбю
|28.04.2023
|Хорсенс
|0 : 0
|Оденсе
|07.05.2023
|Силькеборг
|0 : 0
|Оденсе
|12.05.2023
|Оденсе
|0 : 0
|Ольборг
|21.05.2023
|Люнгбю
|0 : 0
|Оденсе
|26.05.2023
|Оденсе
|0 : 0
|Хорсенс
|03.06.2023
|Мидтьюлланд
|0 : 0
|Оденсе