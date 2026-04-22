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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Оденсе
Копенгаген - Оденсе: обзор матча 22 апреля 2026
Копенгаген
22.04.2026, среда, 19:00
Дания. Суперлига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Оденсе
18'
М. Эмиль Мадсен
41'
Д. Ларссон
68'
W. Martin
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Оденсе
Завершен
Замена
Биргер Мелинг
️️️️➡️️
Маркос Лопес
90'
+3
90'
+4'
87'
Замена
Адам Серенсен
️️️️➡️️
Исмаила Уедраого
79'
Замена
Yaya Bojang
️️️️➡️️
Николас Бюрги
79'
Замена
Якоб Бонде
️️️️➡️️
Расмус Фалк-Йенсен
Замена
Томас Делэни
️️️️➡️️
Вильям Клем
76'
Замена
Аурелиу Бута
️️️️➡️️
Мохамед Эльюнусси
76'
68'
ГОЛ! 2:1!
William Martin
Пас отдал
Marcus McCoy
Замена
Виктор Классон
️️️️➡️️
Роберт
65'
Замена
Андреас Корнелиус
️️️️➡️️
Виктор Дадасон
65'
58'
Замена
Йона Немец
️️️️➡️️
Жей-Рой Грот
58'
Замена
William Martin
️️️️➡️️
Фиете Арп
45'
+1'
ГОЛ! 2:0!
Джордан Ларссон
Пас отдал
Доминик Котарски
41'
ГОЛ! 1:0!
Мадс Эмиль Мадсен
Пас отдал
Мохамед Эльюнусси
18'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Копенгаген
1
Доминик Котарски
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
6
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
25
Занка
(К)
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
16
Роберт
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
39
Виктор Дадасон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Оденсе
16
Вильяр Михра
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
13
Julius Berthel Askou
ЦЗ
15
Marcus McCoy
ЦЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
18
Max Ejdum
ЦП
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
17
Noah Ganaus
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Аурелиу Бута
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
7
Виктор Классон
ЛВ
7
Элиас Ахури
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
Оденсе
30
Тео Сандер
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
24
Yaya Bojang
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
23
William Martin
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
21
Vitus Friis
ЦП
11
Йона Немец
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Котарски
15
Лопес
6
Хацидиакос
25
Занка
20
Сузуки
36
Клем
21
Мадсен
10
Эльюнусси
16
Роберт
39
Дадасон
11
Ларссон
3-1-1-5
16
Михра
5
Бюрги
13
15
22
Уедраого
18
31
Грот
8
Фалк-Йенсен
7
Арп
17
20
15
Лопес
24
Мелинг
24
Мелинг
15
Лопес
10
Эльюнусси
17
Бута
17
Бута
10
Эльюнусси
36
Клем
27
Делэни
27
Делэни
36
Клем
16
Роберт
7
Классон
7
Классон
16
Роберт
39
Дадасон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
39
Дадасон
22
Уедраого
3
Серенсен
3
Серенсен
22
Уедраого
5
Бюрги
24
24
5
Бюрги
7
Арп
23
23
7
Арп
8
Фалк-Йенсен
6
Бонде
6
Бонде
8
Фалк-Йенсен
31
Грот
11
Немец
11
Немец
31
Грот
Остались в запасе
Копенгаген
Оденсе
31
Рунар Рунарссон
ВР
7
Элиас Ахури
ПВ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
30
Тео Сандер
ВР
14
Густав Груббе
ПЗ
21
Vitus Friis
ЦП
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
7
Элиас Ахури
ПВ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
Остались в запасе
30
Тео Сандер
ВР
14
Густав Груббе
ПЗ
21
Vitus Friis
ЦП
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Ове Педерсен
Копенгаген
Точно не сыграют
Габриэл Перейра
ЦЗ
Родриго Уэскас
ПЗ
Магнус Маттссон
ЛВ
K. Myrie
ЦЗ
Оденсе
Точно не сыграют
Ансси Сухонен
ЦП
Статистика матча Копенгаген - Оденсе
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
11
Нарушения
7
11
Офсайды
2
0
Количество передач
333
648
Сейвы
2
4
Точность передач %
73
86
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
17
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.43
1.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.01
-0.01
Информация о матче
Главный судья:
Миккель Реддер
(Нерресундби)
Стадион:
Паркен
Посещаемость:
24227
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