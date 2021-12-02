Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен приступил к тренировкам по индивидуальной программе, сообщает Sky Sports.

29-летний датчанин, перенесший сердечный приступ во время Евро-2020, тренируется в расположении «Оденсе», где играл в молодежных командах с 2005 по 2009 год.

Согласно итальянским правилам Эриксен не может играть и тренироваться в Серии А с установленным кардиовертером-дефибриллятором.