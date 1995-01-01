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    Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»

    Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен приступил к тренировкам по индивидуальной программе, сообщает Sky Sports.

    29-летний датчанин, перенесший сердечный приступ во время Евро-2020, тренируется в расположении «Оденсе», где играл в молодежных командах с 2005 по 2009 год.

    Согласно итальянским правилам Эриксен не может играть и тренироваться в Серии А с установленным кардиовертером-дефибриллятором.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21829

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Поправляйся, Кристиан, 29 лет ещё не осень. Ибра вон в каждой игре херачит по голу.

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