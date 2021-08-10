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Эриксен может вернуться в «Аякс»

10 августа 2021, 18:59
4

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен ведет переговоры с «Аяксом», сообщает Football Italia.

По информации источника, футболист обсуждает возможное возвращение в амстердамский клуб, поскольку в Серии А ему играть запретили.

В чемпионате Италии нельзя выступать игрокам с кардиостимуляторами. Датчанину в июне установили кардиовертер-дефибриллятор после случая остановки сердца.

  • 29-летний Эриксен защищал цвета «Аякса» с 2009 по 2013 год.
  • Хавбек связан с «Интером» контрактом до июня 2024-го.

Источник: Football Italia
Голландия. Эредивизие Италия. Серия А Аякс Интер Эриксен Кристиан
Комментарии (4)
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portero
1628611872
Тяжело отказаться от любимого занятия, но стоит ли игнорировать первое предупреждение? Жизнь одна и могут не откачать второй раз...
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серега кашин
1628613878
сиди уже дома и не рыпайся а то второго раза даже жена твоя не переживет, тебе то было побоку а посмотри как она в те минуты убивалась
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adekvat0726
1628625434
Завязывай Кристиан, либо иди в тренерскую школу, для тебя это безопаснее
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Garrincha58
1628863091
зачем рисковать занимайся уже любительским футболом или тренируй мальчишек типа себя вырастишь пяток и это тоже будет результатом отличным не точно наши Мостовые да Бублыкины сидят на тв и красуются и гл. здоровые, но ничего делать не хотят
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