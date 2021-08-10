Эриксен может вернуться в «Аякс»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен ведет переговоры с «Аяксом», сообщает Football Italia.
По информации источника, футболист обсуждает возможное возвращение в амстердамский клуб, поскольку в Серии А ему играть запретили.
В чемпионате Италии нельзя выступать игрокам с кардиостимуляторами. Датчанину в июне установили кардиовертер-дефибриллятор после случая остановки сердца.
- 29-летний Эриксен защищал цвета «Аякса» с 2009 по 2013 год.
- Хавбек связан с «Интером» контрактом до июня 2024-го.
Источник: Football Italia