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    Эриксен может вернуться в «Аякс»

    Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен ведет переговоры с «Аяксом», сообщает Football Italia.

    По информации источника, футболист обсуждает возможное возвращение в амстердамский клуб, поскольку в Серии А ему играть запретили.

    В чемпионате Италии нельзя выступать игрокам с кардиостимуляторами. Датчанину в июне установили кардиовертер-дефибриллятор после случая остановки сердца.

    • 29-летний Эриксен защищал цвета «Аякса» с 2009 по 2013 год.
    • Хавбек связан с «Интером» контрактом до июня 2024-го.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6278

      серега кашин 6 минут назад

      сиди уже дома и не рыпайся а то второго раза даже жена твоя не переживет, тебе то было побоку а посмотри как она в те минуты убивалась

      0
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      Рейтинг: +50221

      portero 39 минут назад

      Тяжело отказаться от любимого занятия, но стоит ли игнорировать первое предупреждение?
      Жизнь одна и могут не откачать второй раз...

      1
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